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Подразделения войск "Запад" отразили две контратаки ВСУ
Подразделения войск "Запад" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
Подразделения войск "Запад" отразили две контратаки ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад и отразили контратаку, потери противника составили до РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:35
2024-07-28T13:35
2024-07-28T13:42
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад и отразили контратаку, потери противника составили до 540 военных, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 116-й механизированной бригады ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Табаевка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражена контратака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Торское в ДНР."ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, бронетранспортер Stryker производства США и шестнадцать автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.Также уничтожены восемь складов боеприпасов ВСУ, отметили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962380232.html
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вооруженные силы украины, россия, сша, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Харьковская область
Подразделения войск "Запад" отразили две контратаки ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли 540 военных в зоне ответственности группировки "Запад"