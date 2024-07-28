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Подразделения группировки "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ
Подразделения группировки "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
Подразделения группировки "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области,... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:34
2024-07-28T13:34
2024-07-28T13:50
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области, противник потерял до 205 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы "Севера" нанесли поражение живой силе и технике 115-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Великие Проходы Харьковской области."За сутки отражены две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области. Потери противника составили до 205 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Россия
Подразделения группировки "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ
Минобороны: ВС России отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области