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Подразделения группировки "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 28.07.2024 (обновлено: 13:50 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/minoborony-1962503932.html
Подразделения группировки "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ
Подразделения группировки "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
Подразделения группировки "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области,... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:34
2024-07-28T13:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области, противник потерял до 205 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы "Севера" нанесли поражение живой силе и технике 115-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Великие Проходы Харьковской области."За сутки отражены две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области. Потери противника составили до 205 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
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вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Россия
Подразделения группировки "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ

Минобороны: ВС России отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области, противник потерял до 205 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, силы "Севера" нанесли поражение живой силе и технике 115-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Великие Проходы Харьковской области.
«
"За сутки отражены две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области. Потери противника составили до 205 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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