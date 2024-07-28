https://ria.ru/20240728/minoborony-1962493185.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.07.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 11.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:14
2024-07-28T12:14
2024-07-28T12:19
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 11.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Двадцать восьмого июля текущего года около 11.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240727/udar-1962410042.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью