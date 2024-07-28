https://ria.ru/20240728/matkapital-1962444241.html
Россиян предупредили о подводных камнях маткапитала
Россиян предупредили о подводных камнях маткапитала - РИА Новости, 28.07.2024
Россиян предупредили о подводных камнях маткапитала
Многие россияне используют маткапитал для приобретения жилья в ипотеку, но не все знают о сложностях, с которыми можно столкнуться впоследствии, рассказал в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T02:15
2024-07-28T02:15
2024-07-28T02:15
жилье
россия
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Многие россияне используют маткапитал для приобретения жилья в ипотеку, но не все знают о сложностях, с которыми можно столкнуться впоследствии, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.По закону участие в сделке маткапитала предполагает выделение несовершеннолетним части площади. Это накладывает ряд ограничений. В частности, банки не всегда идут на рефинансирование такого кредита, ведь согласовывать сделку придется с опекой.Если семья решила взять в ипотеку более просторное жилье, продать предыдущее будет непросто. Нужно выделить детям доли в другой недвижимости, по площади не меньше нынешней и в том же городе (населенном пункте). С большой долей вероятности новая квартира не подойдет, ведь по семейной ипотеке продаются новостройки, которые часто еще не сданы в эксплуатацию. На такую замену опека не согласится. Поэтому придется искать другую недвижимость для выделения доли.Возможны сложности при разделе такой квартиры, например, при разводе - это гораздо сложнее, чем без присутствия маткапитала. Все это обычно решаемо, но создает дополнительные трудности, заключил юрист.
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жилье, россия, иван соловьев (юрист)
Жилье, Россия, Иван Соловьев (юрист)
Россиян предупредили о подводных камнях маткапитала
Юрист Соловьев: использование маткапитала может вызвать проблемы с ипотекой
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Многие россияне используют маткапитал для приобретения жилья в ипотеку, но не все знают о сложностях, с которыми можно столкнуться впоследствии, рассказал в интервью
агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По закону участие в сделке маткапитала предполагает выделение несовершеннолетним части площади. Это накладывает ряд ограничений. В частности, банки не всегда идут на рефинансирование такого кредита, ведь согласовывать сделку придется с опекой.
Если семья решила взять в ипотеку более просторное жилье, продать предыдущее будет непросто. Нужно выделить детям доли в другой недвижимости, по площади не меньше нынешней и в том же городе (населенном пункте). С большой долей вероятности новая квартира не подойдет, ведь по семейной ипотеке продаются новостройки, которые часто еще не сданы в эксплуатацию. На такую замену опека не согласится. Поэтому придется искать другую недвижимость для выделения доли.
Возможны сложности при разделе такой квартиры, например, при разводе - это гораздо сложнее, чем без присутствия маткапитала. Все это обычно решаемо, но создает дополнительные трудности, заключил юрист.