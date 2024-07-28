В Малайзии заявили, что членство страны в БРИКС выгодно России
Премьер Анвар Ибрагим: членство Малайзии в БРИКС несет перспективы для России
© Фото : Anwar Ibrahim/XМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
© Фото : Anwar Ibrahim/X
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
ДЖАКАРТА, 28 июл - РИА Новости. Потенциальное членство Малайзии в БРИКС несет существенные перспективы как для самой Малайзии, так и для России, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в социальной сети X.
Лавров прилетел в Малайзию из Лаоса, где он принимал участие в серии министерских мероприятий по линии АСЕАН.
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"Наши обсуждения в основном были сосредоточены на недавней заявке Малайзии на членство в альянсе БРИКС, в котором в настоящее время председательствует Россия. Это потенциальное членство несет существенные перспективы для обеих стран и подчеркивает нашу приверженность содействию прочному международному сотрудничеству", - заявил Ибрагим.
Премьер также подчеркнул, что совместно с главой российского МИД "изучил пути укрепления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание укреплению связей в таких ключевых областях, как инвестиции и торговля, наука и технологии, сельское хозяйство, оборона и армия, образование, туризм и культура".
На пресс-конференции по итогам визита в Малайзию Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, будет способствовать продвижению этой заинтересованности.