https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html

В Малайзии заявили, что членство страны в БРИКС выгодно России

В Малайзии заявили, что членство страны в БРИКС выгодно России - РИА Новости, 28.07.2024

В Малайзии заявили, что членство страны в БРИКС выгодно России

Потенциальное членство Малайзии в БРИКС несет существенные перспективы как для самой Малайзии, так и для России, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T09:19

2024-07-28T09:19

2024-07-28T10:01

в мире

малайзия

россия

лаос

сергей лавров

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962476595_0:86:2048:1238_1920x0_80_0_0_386ab227b7eb1c0d4abd742e4d5de6b9.jpg

ДЖАКАРТА, 28 июл - РИА Новости. Потенциальное членство Малайзии в БРИКС несет существенные перспективы как для самой Малайзии, так и для России, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в социальной сети X. Лавров прилетел в Малайзию из Лаоса, где он принимал участие в серии министерских мероприятий по линии АСЕАН. "Наши обсуждения в основном были сосредоточены на недавней заявке Малайзии на членство в альянсе БРИКС, в котором в настоящее время председательствует Россия. Это потенциальное членство несет существенные перспективы для обеих стран и подчеркивает нашу приверженность содействию прочному международному сотрудничеству", - заявил Ибрагим. Премьер также подчеркнул, что совместно с главой российского МИД "изучил пути укрепления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание укреплению связей в таких ключевых областях, как инвестиции и торговля, наука и технологии, сельское хозяйство, оборона и армия, образование, туризм и культура". На пресс-конференции по итогам визита в Малайзию Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, будет способствовать продвижению этой заинтересованности.

https://ria.ru/20240624/malayziya-1954962700.html

малайзия

россия

лаос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, малайзия, россия, лаос, сергей лавров, брикс