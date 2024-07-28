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В Малайзии заявили, что членство страны в БРИКС выгодно России - РИА Новости, 28.07.2024
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09:19 28.07.2024 (обновлено: 10:01 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html
В Малайзии заявили, что членство страны в БРИКС выгодно России
В Малайзии заявили, что членство страны в БРИКС выгодно России - РИА Новости, 28.07.2024
В Малайзии заявили, что членство страны в БРИКС выгодно России
Потенциальное членство Малайзии в БРИКС несет существенные перспективы как для самой Малайзии, так и для России, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T09:19
2024-07-28T10:01
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ДЖАКАРТА, 28 июл - РИА Новости. Потенциальное членство Малайзии в БРИКС несет существенные перспективы как для самой Малайзии, так и для России, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в социальной сети X. Лавров прилетел в Малайзию из Лаоса, где он принимал участие в серии министерских мероприятий по линии АСЕАН. "Наши обсуждения в основном были сосредоточены на недавней заявке Малайзии на членство в альянсе БРИКС, в котором в настоящее время председательствует Россия. Это потенциальное членство несет существенные перспективы для обеих стран и подчеркивает нашу приверженность содействию прочному международному сотрудничеству", - заявил Ибрагим. Премьер также подчеркнул, что совместно с главой российского МИД "изучил пути укрепления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание укреплению связей в таких ключевых областях, как инвестиции и торговля, наука и технологии, сельское хозяйство, оборона и армия, образование, туризм и культура". На пресс-конференции по итогам визита в Малайзию Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, будет способствовать продвижению этой заинтересованности.
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в мире, малайзия, россия, лаос, сергей лавров, брикс
В мире, Малайзия, Россия, Лаос, Сергей Лавров, БРИКС
В Малайзии заявили, что членство страны в БРИКС выгодно России

Премьер Анвар Ибрагим: членство Малайзии в БРИКС несет перспективы для России

© Фото : Anwar Ibrahim/XМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Anwar Ibrahim/X
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
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ДЖАКАРТА, 28 июл - РИА Новости. Потенциальное членство Малайзии в БРИКС несет существенные перспективы как для самой Малайзии, так и для России, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в социальной сети X.
Лавров прилетел в Малайзию из Лаоса, где он принимал участие в серии министерских мероприятий по линии АСЕАН.
«
"Наши обсуждения в основном были сосредоточены на недавней заявке Малайзии на членство в альянсе БРИКС, в котором в настоящее время председательствует Россия. Это потенциальное членство несет существенные перспективы для обеих стран и подчеркивает нашу приверженность содействию прочному международному сотрудничеству", - заявил Ибрагим.
Премьер также подчеркнул, что совместно с главой российского МИД "изучил пути укрепления двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание укреплению связей в таких ключевых областях, как инвестиции и торговля, наука и технологии, сельское хозяйство, оборона и армия, образование, туризм и культура".
На пресс-конференции по итогам визита в Малайзию Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, будет способствовать продвижению этой заинтересованности.
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В миреМалайзияРоссияЛаосСергей ЛавровБРИКС
 
 
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