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Мадуро заявил, что будет уважать решение избиркома по итогам выборов - РИА Новости, 28.07.2024
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14:52 28.07.2024 (обновлено: 15:04 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/maduro-1962520576.html
Мадуро заявил, что будет уважать решение избиркома по итогам выборов
Мадуро заявил, что будет уважать решение избиркома по итогам выборов - РИА Новости, 28.07.2024
Мадуро заявил, что будет уважать решение избиркома по итогам выборов
Венесуэльский лидер Николас Мадуро после голосования на президентских выборах заявил, что будет уважать решение избирательного совета по итогам этих выборов. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:52
2024-07-28T15:04
венесуэла
николас мадуро
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КАРАКАС, 28 июл - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро после голосования на президентских выборах заявил, что будет уважать решение избирательного совета по итогам этих выборов. "Уважение к избирательному процессу – это уважение к Конституции. Венесуэла — страна, у которой есть конституция, институты, закон, и мы все обязаны его уважать. Мы должны уважать избирательное право ... Я признаю и буду признавать арбитра на выборах (избирком - ред.), официальные решения и заставлю других обращать на это внимание", - заявил политик журналистам после голосования на участке в Каракасе. В Венесуэле в воскресенье проходят выборы президента, голосование продлится с 6 до 18 часов по местному времени (13:00-01:00 мск). В зависимости от потока избирателей работа участков может быть продлена. Первые официальные результаты голосования, которое проходит в один тур, будут объявлены Национальным избирательными советом CNE после того, как тенденция подсчёта "станет необратимой", ожидается, что это произойдет в ночь на понедельник. Для победы кандидатам достаточно набрать простое большинство голосов. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.
https://ria.ru/20240727/venesuela-1962329978.html
https://ria.ru/20240622/maduro-1954652472.html
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венесуэла, николас мадуро, в мире
Венесуэла, Николас Мадуро, В мире
Мадуро заявил, что будет уважать решение избиркома по итогам выборов

Мадуро заявил, что будет уважать решение избиркома по итогам выборов

© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла. 28 июля 2024
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла. 28 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла. 28 июля 2024
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КАРАКАС, 28 июл - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро после голосования на президентских выборах заявил, что будет уважать решение избирательного совета по итогам этих выборов.
«
"Уважение к избирательному процессу – это уважение к Конституции. Венесуэла — страна, у которой есть конституция, институты, закон, и мы все обязаны его уважать. Мы должны уважать избирательное право ... Я признаю и буду признавать арбитра на выборах (избирком - ред.), официальные решения и заставлю других обращать на это внимание", - заявил политик журналистам после голосования на участке в Каракасе.
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В Венесуэле в воскресенье проходят выборы президента, голосование продлится с 6 до 18 часов по местному времени (13:00-01:00 мск). В зависимости от потока избирателей работа участков может быть продлена.
Первые официальные результаты голосования, которое проходит в один тур, будут объявлены Национальным избирательными советом CNE после того, как тенденция подсчёта "станет необратимой", ожидается, что это произойдет в ночь на понедельник. Для победы кандидатам достаточно набрать простое большинство голосов.
Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.
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