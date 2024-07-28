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Мадуро заявил, что будет уважать решение избиркома по итогам выборов
Мадуро заявил, что будет уважать решение избиркома по итогам выборов - РИА Новости, 28.07.2024
Мадуро заявил, что будет уважать решение избиркома по итогам выборов
Венесуэльский лидер Николас Мадуро после голосования на президентских выборах заявил, что будет уважать решение избирательного совета по итогам этих выборов. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:52
2024-07-28T14:52
2024-07-28T15:04
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КАРАКАС, 28 июл - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро после голосования на президентских выборах заявил, что будет уважать решение избирательного совета по итогам этих выборов. "Уважение к избирательному процессу – это уважение к Конституции. Венесуэла — страна, у которой есть конституция, институты, закон, и мы все обязаны его уважать. Мы должны уважать избирательное право ... Я признаю и буду признавать арбитра на выборах (избирком - ред.), официальные решения и заставлю других обращать на это внимание", - заявил политик журналистам после голосования на участке в Каракасе. В Венесуэле в воскресенье проходят выборы президента, голосование продлится с 6 до 18 часов по местному времени (13:00-01:00 мск). В зависимости от потока избирателей работа участков может быть продлена. Первые официальные результаты голосования, которое проходит в один тур, будут объявлены Национальным избирательными советом CNE после того, как тенденция подсчёта "станет необратимой", ожидается, что это произойдет в ночь на понедельник. Для победы кандидатам достаточно набрать простое большинство голосов. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.
https://ria.ru/20240727/venesuela-1962329978.html
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венесуэла, николас мадуро, в мире
Венесуэла, Николас Мадуро, В мире
Мадуро заявил, что будет уважать решение избиркома по итогам выборов
Мадуро заявил, что будет уважать решение избиркома по итогам выборов
КАРАКАС, 28 июл - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро после голосования на президентских выборах заявил, что будет уважать решение избирательного совета по итогам этих выборов.
«
"Уважение к избирательному процессу – это уважение к Конституции. Венесуэла — страна, у которой есть конституция, институты, закон, и мы все обязаны его уважать. Мы должны уважать избирательное право ... Я признаю и буду признавать арбитра на выборах (избирком - ред.), официальные решения и заставлю других обращать на это внимание", - заявил политик журналистам после голосования на участке в Каракасе.
В Венесуэле в воскресенье проходят выборы президента, голосование продлится с 6 до 18 часов по местному времени (13:00-01:00 мск). В зависимости от потока избирателей работа участков может быть продлена.
Первые официальные результаты голосования, которое проходит в один тур, будут объявлены Национальным избирательными советом CNE после того, как тенденция подсчёта "станет необратимой", ожидается, что это произойдет в ночь на понедельник. Для победы кандидатам достаточно набрать простое большинство голосов.
Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.