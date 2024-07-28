https://ria.ru/20240728/lavrov-1962463791.html
Лавров пригласил главу МИД Малайзии посетить Россию
Лавров пригласил главу МИД Малайзии посетить Россию - РИА Новости, 28.07.2024
Лавров пригласил главу МИД Малайзии посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил министра иностранных дел Малайзии Мохамада Хасана посетить с визитом Россию. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T07:42
2024-07-28T07:42
2024-07-28T07:42
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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил министра иностранных дел Малайзии Мохамада Хасана посетить с визитом Россию. "Я пригласил своего коллегу с ответным визитом в Российскую Федерацию. Рассчитываю, что в обозримом будущем мы продолжим наше общение. А тем временем согласовали план консультаций между нашими заместителями, между другими руководителями министерств иностранных дел по самой широкой международной проблематике", - сказал он на пресс-конференции. Лавров прилетел в Малайзию из Лаоса, где он принимал участие в серии министерских мероприятий по линии АСЕАН.
https://ria.ru/20240728/lavrov-1962459888.html
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россия, малайзия, лаос, сергей лавров, в мире
Россия, Малайзия, Лаос, Сергей Лавров, В мире
Лавров пригласил главу МИД Малайзии посетить Россию
Лавров пригласил главу МИД Малайзии Хасана посетить с визитом Россию