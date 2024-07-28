Рейтинг@Mail.ru
Лавров пригласил главу МИД Малайзии посетить Россию - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/lavrov-1962463791.html
Лавров пригласил главу МИД Малайзии посетить Россию
Лавров пригласил главу МИД Малайзии посетить Россию - РИА Новости, 28.07.2024
Лавров пригласил главу МИД Малайзии посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил министра иностранных дел Малайзии Мохамада Хасана посетить с визитом Россию. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T07:42
2024-07-28T07:42
россия
малайзия
лаос
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962458166_0:48:1583:938_1920x0_80_0_0_a9caf54168dfcbf58fed7225aceaccc0.png
КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил министра иностранных дел Малайзии Мохамада Хасана посетить с визитом Россию. "Я пригласил своего коллегу с ответным визитом в Российскую Федерацию. Рассчитываю, что в обозримом будущем мы продолжим наше общение. А тем временем согласовали план консультаций между нашими заместителями, между другими руководителями министерств иностранных дел по самой широкой международной проблематике", - сказал он на пресс-конференции. Лавров прилетел в Малайзию из Лаоса, где он принимал участие в серии министерских мероприятий по линии АСЕАН.
https://ria.ru/20240728/lavrov-1962459888.html
россия
малайзия
лаос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962458166_153:0:1408:941_1920x0_80_0_0_0bb3880b6af8b6dab7edcae52394b47a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, малайзия, лаос, сергей лавров, в мире
Россия, Малайзия, Лаос, Сергей Лавров, В мире
Лавров пригласил главу МИД Малайзии посетить Россию

Лавров пригласил главу МИД Малайзии Хасана посетить с визитом Россию

© РИА новостиМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан
Читать ria.ru в
КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил министра иностранных дел Малайзии Мохамада Хасана посетить с визитом Россию.
"Я пригласил своего коллегу с ответным визитом в Российскую Федерацию. Рассчитываю, что в обозримом будущем мы продолжим наше общение. А тем временем согласовали план консультаций между нашими заместителями, между другими руководителями министерств иностранных дел по самой широкой международной проблематике", - сказал он на пресс-конференции.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, заявил Лавров
06:35
Лавров прилетел в Малайзию из Лаоса, где он принимал участие в серии министерских мероприятий по линии АСЕАН.
 
РоссияМалайзияЛаосСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала