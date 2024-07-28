https://ria.ru/20240728/lavrov-1962459888.html
Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, заявил Лавров
Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2024
Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, заявил Лавров
Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, будет способствовать продвижению этой заинтересованности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T06:35
2024-07-28T06:35
2024-07-28T06:48
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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, будет способствовать продвижению этой заинтересованности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Малайзия выразила заинтересованность в укреплении контактов с БРИКС. Мы этот интерес активно поддерживаем, будем в качестве председателя способствовать продвижению этой заинтересованности", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.
https://ria.ru/20240728/lavrov-1962458006.html
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в мире, россия, малайзия, куала-лумпур, брикс, сергей лавров
В мире, Россия, Малайзия, Куала-Лумпур, БРИКС, Сергей Лавров
Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, заявил Лавров
Лавров: Россия будет поддерживать стремление Малайзии сблизиться с БРИКС