https://ria.ru/20240728/lavrov-1962459888.html

Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, заявил Лавров

Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2024

Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, заявил Лавров

Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, будет способствовать продвижению этой заинтересованности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T06:35

2024-07-28T06:35

2024-07-28T06:48

в мире

россия

малайзия

куала-лумпур

брикс

сергей лавров

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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, будет способствовать продвижению этой заинтересованности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Малайзия выразила заинтересованность в укреплении контактов с БРИКС. Мы этот интерес активно поддерживаем, будем в качестве председателя способствовать продвижению этой заинтересованности", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.

https://ria.ru/20240728/lavrov-1962458006.html

россия

малайзия

куала-лумпур

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в мире, россия, малайзия, куала-лумпур, брикс, сергей лавров