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Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2024
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06:35 28.07.2024 (обновлено: 06:48 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/lavrov-1962459888.html
Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, заявил Лавров
Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2024
Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, заявил Лавров
Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, будет способствовать продвижению этой заинтересованности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T06:35
2024-07-28T06:48
в мире
россия
малайзия
куала-лумпур
брикс
сергей лавров
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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, будет способствовать продвижению этой заинтересованности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Малайзия выразила заинтересованность в укреплении контактов с БРИКС. Мы этот интерес активно поддерживаем, будем в качестве председателя способствовать продвижению этой заинтересованности", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.
https://ria.ru/20240728/lavrov-1962458006.html
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в мире, россия, малайзия, куала-лумпур, брикс, сергей лавров
В мире, Россия, Малайзия, Куала-Лумпур, БРИКС, Сергей Лавров
Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, заявил Лавров

Лавров: Россия будет поддерживать стремление Малайзии сблизиться с БРИКС

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС, будет способствовать продвижению этой заинтересованности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Малайзия выразила заинтересованность в укреплении контактов с БРИКС. Мы этот интерес активно поддерживаем, будем в качестве председателя способствовать продвижению этой заинтересованности", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Лавров выбрал рубашку батик для встречи с главой МИД Малайзии
05:33
 
В миреРоссияМалайзияКуала-ЛумпурБРИКССергей Лавров
 
 
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