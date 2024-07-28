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Лавров встретился с премьером Малайзии - РИА Новости, 28.07.2024
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06:32 28.07.2024 (обновлено: 06:33 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/lavrov-1962459710.html
Лавров встретился с премьером Малайзии
Лавров встретился с премьером Малайзии - РИА Новости, 28.07.2024
Лавров встретился с премьером Малайзии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T06:32
2024-07-28T06:33
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малайзия
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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. По итогам переговоров Лавров и Ибрагим обменялись памятными подарками. Российский министр подарил Ибрагиму книги, в том числе томик произведений Александра Пушкина и других русских писателей и перевод на русский язык произведений малайзийских поэтесс. "И вы все это прочитали? Видите, столько лет в заключении не прошли зря", - пошутил Ибрагим, намекнув на долгое пребывания Лаврова на своем посту, который он занял в 2004 году. "Но вы читайте, когда станете свободным", - со смехом ответил ему Лавров. Российский министр получил в подарок гравюру с изображением малайзийской архитектуры.
https://ria.ru/20240728/lavrov-1962458006.html
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россия, малайзия, сергей лавров, в мире
Россия, Малайзия, Сергей Лавров, В мире
Лавров встретился с премьером Малайзии

Глава МИД России Лавров встретился с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
По итогам переговоров Лавров и Ибрагим обменялись памятными подарками. Российский министр подарил Ибрагиму книги, в том числе томик произведений Александра Пушкина и других русских писателей и перевод на русский язык произведений малайзийских поэтесс.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Лавров выбрал рубашку батик для встречи с главой МИД Малайзии
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"И вы все это прочитали? Видите, столько лет в заключении не прошли зря", - пошутил Ибрагим, намекнув на долгое пребывания Лаврова на своем посту, который он занял в 2004 году.
"Но вы читайте, когда станете свободным", - со смехом ответил ему Лавров.
Российский министр получил в подарок гравюру с изображением малайзийской архитектуры.
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