https://ria.ru/20240728/lavrov-1962459710.html

Лавров встретился с премьером Малайзии

Лавров встретился с премьером Малайзии - РИА Новости, 28.07.2024

Лавров встретился с премьером Малайзии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T06:32

2024-07-28T06:32

2024-07-28T06:33

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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. По итогам переговоров Лавров и Ибрагим обменялись памятными подарками. Российский министр подарил Ибрагиму книги, в том числе томик произведений Александра Пушкина и других русских писателей и перевод на русский язык произведений малайзийских поэтесс. "И вы все это прочитали? Видите, столько лет в заключении не прошли зря", - пошутил Ибрагим, намекнув на долгое пребывания Лаврова на своем посту, который он занял в 2004 году. "Но вы читайте, когда станете свободным", - со смехом ответил ему Лавров. Российский министр получил в подарок гравюру с изображением малайзийской архитектуры.

https://ria.ru/20240728/lavrov-1962458006.html

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россия, малайзия, сергей лавров, в мире