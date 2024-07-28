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Главы МИД России и Малайзии проводят переговоры в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 28.07.2024
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04:31 28.07.2024 (обновлено: 11:01 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/lavrov-1962456574.html
Главы МИД России и Малайзии проводят переговоры в Куала-Лумпуре
Главы МИД России и Малайзии проводят переговоры в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 28.07.2024
Главы МИД России и Малайзии проводят переговоры в Куала-Лумпуре
Главы МИД РФ и Малайзии Сергей Лавров и Мохамад Хасан проводят переговоры в Куала-Лумпуре. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T04:31
2024-07-28T11:01
в мире
россия
малайзия
куала-лумпур
сергей лавров
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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Главы МИД РФ и Малайзии Сергей Лавров и Мохамад Хасан проводят переговоры в Куала-Лумпуре. Перед началом встречи Лавров оставил запись в книге почетных гостей. В начале встречи Хасан спросил Лаврова бывал ли он ранее в Малайзии. "Нет, это не первый раз. Я был в Малайзии, но очень давно. Наверное, около 10 лет назад", - ответил глава МИД РФ. Лавров в свою очередь напомнил Хасану об имеющемся у него приглашении посетить Россию, которое они "обсуждали вчера и позавчера".После переговоров министры иностранных дел обменялись нотами об установлении сотрудничества между Дипакадемией МИД России и Институтом дипломатии и международных отношений МИД Малайзии.Кроме того, Лавров и Хасан обменялись подарками: глава МИД Малайзии подарил российскому коллеге металлическую композицию с изображением национального цветка страны, а Лавров ему - гравюру с изображением министерства иностранных дел РФ.
https://ria.ru/20240727/lavrov-1962343227.html
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в мире, россия, малайзия, куала-лумпур, сергей лавров
В мире, Россия, Малайзия, Куала-Лумпур, Сергей Лавров
Главы МИД России и Малайзии проводят переговоры в Куала-Лумпуре

Лавров проводит переговоры с главой МИД Малайзии Хасаном в Куала-Лумпуре

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и Министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан во время встречи в Малайзии. 28 июля 2024
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан во время встречи в Малайзии. 28 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан во время встречи в Малайзии. 28 июля 2024
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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Главы МИД РФ и Малайзии Сергей Лавров и Мохамад Хасан проводят переговоры в Куала-Лумпуре.
Перед началом встречи Лавров оставил запись в книге почетных гостей.
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В начале встречи Хасан спросил Лаврова бывал ли он ранее в Малайзии.
"Нет, это не первый раз. Я был в Малайзии, но очень давно. Наверное, около 10 лет назад", - ответил глава МИД РФ.
Лавров в свою очередь напомнил Хасану об имеющемся у него приглашении посетить Россию, которое они "обсуждали вчера и позавчера".
После переговоров министры иностранных дел обменялись нотами об установлении сотрудничества между Дипакадемией МИД России и Институтом дипломатии и международных отношений МИД Малайзии.
Кроме того, Лавров и Хасан обменялись подарками: глава МИД Малайзии подарил российскому коллеге металлическую композицию с изображением национального цветка страны, а Лавров ему - гравюру с изображением министерства иностранных дел РФ.
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В миреРоссияМалайзияКуала-ЛумпурСергей Лавров
 
 
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