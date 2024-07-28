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Контр-адмирал Гуринов поблагодарил кубинцев за гостеприимство - РИА Новости, 28.07.2024
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00:23 28.07.2024 (обновлено: 00:53 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/kuba-1962446220.html
Контр-адмирал Гуринов поблагодарил кубинцев за гостеприимство
Контр-адмирал Гуринов поблагодарил кубинцев за гостеприимство - РИА Новости, 28.07.2024
Контр-адмирал Гуринов поблагодарил кубинцев за гостеприимство
Контр-адмирал Олег Гуринов, командующий отрядом кораблей Балтийского флота, прибывших в Гавану с деловым визитом, поблагодарил кубинские власти за эту... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T00:23
2024-07-28T00:53
куба
гавана
в мире
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ГАВАНА, 28 июл — РИА Новости. Контр-адмирал Олег Гуринов, командующий отрядом кораблей Балтийского флота, прибывших в Гавану с деловым визитом, поблагодарил кубинские власти за эту возможность, отметив особый характер отношений двух стран. "Мы благодарны кубинской стороне за возможность предоставить экипажам и курсантам отдых, поскольку за кормой практически три тысячи морских миль, и корабли совершили длительный океанский переход. Надеемся, что в соответствии с программой визита курсанты и экипажи смогут ознакомиться с культурными и историческими достопримечательностями республики и прикоснуться к славной революционной истории Кубы", — заявил Гуринов журналистам в гаванском порту. Отряд кораблей Балтийского флота, в составе которого в Гавану прибыли учебный корабль "Смольный" с 245 курсантами, сторожевой корабль "Неустрашимый" и танкер "Ельня", пробудет на Кубе до 30 июля. Визиты российских кораблей на Кубу стали, по словам Гуринова, доброй традицией — в прошедшем году карибскую страну посетил учебный корабль "Перекоп", а в этом — ударная группа кораблей Северного флота. "Главная цель таких заходов — укрепить военно-морское сотрудничество между военными моряками наших стран. Это сотрудничество возможно благодаря особым отношениям между республикой Куба и Российской Федерацией, добрососедским, основанным на взаимной вежливости и доверии. Мы надеемся, что эта традиция продолжится", — отметил контр-адмирал.Во время визита российские моряки примут участие в различных мероприятиях. Они встретятся с главой Военно-морских сил Кубы и властями Гаваны, а также осмотрят достопримечательности.Местные жители смогут посетить "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.В июне в порт Гаваны зашла корабельная ударная группа Северного флота, которая совершала дальний поход. В ее составе были АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.Как отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, дальние походы российских кораблей продолжатся, они и дальше будут решать задачи в оперативно важных районах мирового океана.
https://ria.ru/20240722/kuba-1961114009.html
https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html
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куба, гавана, в мире, россия
Куба, Гавана, В мире, Россия
Контр-адмирал Гуринов поблагодарил кубинцев за гостеприимство

Контр-адмирал Гуринов поблагодарил власти Кубы за гостеприимство

© AP Photo / YAMIL LAGEКорабль Балтийского флота "Смольный" прибывает в порт кубинской столицы Гаваны
Корабль Балтийского флота Смольный прибывает в порт кубинской столицы Гаваны - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / YAMIL LAGE
Корабль Балтийского флота "Смольный" прибывает в порт кубинской столицы Гаваны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 28 июл — РИА Новости. Контр-адмирал Олег Гуринов, командующий отрядом кораблей Балтийского флота, прибывших в Гавану с деловым визитом, поблагодарил кубинские власти за эту возможность, отметив особый характер отношений двух стран.
"Мы благодарны кубинской стороне за возможность предоставить экипажам и курсантам отдых, поскольку за кормой практически три тысячи морских миль, и корабли совершили длительный океанский переход. Надеемся, что в соответствии с программой визита курсанты и экипажи смогут ознакомиться с культурными и историческими достопримечательностями республики и прикоснуться к славной революционной истории Кубы", — заявил Гуринов журналистам в гаванском порту.
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Отряд кораблей Балтийского флота, в составе которого в Гавану прибыли учебный корабль "Смольный" с 245 курсантами, сторожевой корабль "Неустрашимый" и танкер "Ельня", пробудет на Кубе до 30 июля.
Визиты российских кораблей на Кубу стали, по словам Гуринова, доброй традицией — в прошедшем году карибскую страну посетил учебный корабль "Перекоп", а в этом — ударная группа кораблей Северного флота.
"Главная цель таких заходов — укрепить военно-морское сотрудничество между военными моряками наших стран. Это сотрудничество возможно благодаря особым отношениям между республикой Куба и Российской Федерацией, добрососедским, основанным на взаимной вежливости и доверии. Мы надеемся, что эта традиция продолжится", — отметил контр-адмирал.
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Во время визита российские моряки примут участие в различных мероприятиях. Они встретятся с главой Военно-морских сил Кубы и властями Гаваны, а также осмотрят достопримечательности.
Местные жители смогут посетить "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.
В июне в порт Гаваны зашла корабельная ударная группа Северного флота, которая совершала дальний поход. В ее составе были АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.
Как отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, дальние походы российских кораблей продолжатся, они и дальше будут решать задачи в оперативно важных районах мирового океана.
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