https://ria.ru/20240728/izrail-1962555829.html
Глава "Моссада" вернулся с переговоров в Риме
Глава "Моссада" вернулся с переговоров в Риме - РИА Новости, 28.07.2024
Глава "Моссада" вернулся с переговоров в Риме
Глава внешней разведки Израиля ("Моссад") Деди Барнеа вернулся с переговоров с посредниками в Риме, где проходили обсуждения пояснения Израиля к сделке по... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T19:40
2024-07-28T19:40
2024-07-28T19:40
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моссад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава внешней разведки Израиля ("Моссад") Деди Барнеа вернулся с переговоров с посредниками в Риме, где проходили обсуждения пояснения Израиля к сделке по сектору Газа с палестинским движением ХАМАС, переговоры продолжатся в в ближайшие дни, сообщила в воскресенье канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Глава "Моссада" Деди Барнеа вернулся со встречи с посредниками в Риме. На встрече стороны обсуждали документ с пояснениями относительно предлагаемого соглашения, направленный из Израиля. В ближайшие дни переговоры по основным вопросам продолжатся", - говорится в сообщении канцелярии. Ранее в воскресенье сообщалось, что Барнеа прибыл в Италию для участия в переговорах по прекращению огня в Газе и обмену заложников, удерживаемых ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240726/hamas-1962133930.html
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израиль, рим, хамас, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Рим, ХАМАС, Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Глава "Моссада" вернулся с переговоров в Риме
Глава "Моссада" Барнеа обсудил пояснения Израиля к сделке по сектору Газа в Риме
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава внешней разведки Израиля ("Моссад") Деди Барнеа вернулся с переговоров с посредниками в Риме, где проходили обсуждения пояснения Израиля к сделке по сектору Газа с палестинским движением ХАМАС, переговоры продолжатся в в ближайшие дни, сообщила в воскресенье канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«
"Глава "Моссада" Деди Барнеа вернулся со встречи с посредниками в Риме. На встрече стороны обсуждали документ с пояснениями относительно предлагаемого соглашения, направленный из Израиля. В ближайшие дни переговоры по основным вопросам продолжатся", - говорится в сообщении канцелярии.
Ранее в воскресенье сообщалось, что Барнеа прибыл в Италию
для участия в переговорах по прекращению огня в Газе и обмену заложников, удерживаемых ХАМАС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.