https://ria.ru/20240728/izrail-1962555829.html

Глава "Моссада" вернулся с переговоров в Риме

Глава "Моссада" вернулся с переговоров в Риме - РИА Новости, 28.07.2024

Глава "Моссада" вернулся с переговоров в Риме

Глава внешней разведки Израиля ("Моссад") Деди Барнеа вернулся с переговоров с посредниками в Риме, где проходили обсуждения пояснения Израиля к сделке по... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T19:40

2024-07-28T19:40

2024-07-28T19:40

израиль

рим

хамас

моссад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103775/72/1037757206_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7db6db3db028d369672855f52ae78b0f.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава внешней разведки Израиля ("Моссад") Деди Барнеа вернулся с переговоров с посредниками в Риме, где проходили обсуждения пояснения Израиля к сделке по сектору Газа с палестинским движением ХАМАС, переговоры продолжатся в в ближайшие дни, сообщила в воскресенье канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Глава "Моссада" Деди Барнеа вернулся со встречи с посредниками в Риме. На встрече стороны обсуждали документ с пояснениями относительно предлагаемого соглашения, направленный из Израиля. В ближайшие дни переговоры по основным вопросам продолжатся", - говорится в сообщении канцелярии. Ранее в воскресенье сообщалось, что Барнеа прибыл в Италию для участия в переговорах по прекращению огня в Газе и обмену заложников, удерживаемых ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240726/hamas-1962133930.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

израиль

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, рим, хамас, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире