https://ria.ru/20240728/izrail-1962494411.html

Эксперт прокомментировал инцидент на Голанских высотах

Эксперт прокомментировал инцидент на Голанских высотах - РИА Новости, 28.07.2024

Эксперт прокомментировал инцидент на Голанских высотах

Инцидент на Голанских высотах может быть провокацией и "операцией под чужим флагом": на Ближнем Востоке есть игроки, которые заинтересованы в начале давно... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T12:25

2024-07-28T12:25

2024-07-28T12:25

израиль

ливан

ближний восток

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Инцидент на Голанских высотах может быть провокацией и "операцией под чужим флагом": на Ближнем Востоке есть игроки, которые заинтересованы в начале давно подготовленной Израилем наземной операции против движения "Хезболлах", заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. В субботу Израиль сообщил о гибели 12 человек при ударе по Голанским высотам. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. "Трудно сказать, что произошло, но на героическую риторику Израиля я бы не обращал внимания. Это традиционно для Ближнего Востока, и эти высказывания повернуты вовнутрь страны", - сказал Чупрыгин.Он подчеркнул, что Тель-Авив давно готовится к войне с движением "Хезболлах", но не начинает из-за незавершенного конфликта с ХАМАС в секторе Газа, в том числе касаемо поствоенной ситуации в Газе. "Планы подготовлены, триггер может быть в любой момент. В ситуации с Голанскими высотами можно рассмотреть конспирологическую версию, согласно которой кому-то может быть выгодно, чтобы Израиль начал наземные боевые действия против "Хезболлы". Но держать в уме такую возможность можно, поскольку все это попахивает провокацией, которая называется "операция под чужим флагом". Но вопрос - кем", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20240727/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240728/khezbolla-1962456734.html

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израиль, ливан, ближний восток, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире