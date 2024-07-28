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В Израиле призвали начать войну с "Хезболлой" - РИА Новости, 28.07.2024
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01:38 28.07.2024 (обновлено: 03:09 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/izrail-1962450629.html
В Израиле призвали начать войну с "Хезболлой"
В Израиле призвали начать войну с "Хезболлой" - РИА Новости, 28.07.2024
В Израиле призвали начать войну с "Хезболлой"
Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир считает, что стране нужно начать войну с ливанским движением "Хезболлах", сообщает газета Times of Israel со... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T01:38
2024-07-28T03:09
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир считает, что стране нужно начать войну с ливанским движением "Хезболлах", сообщает газета Times of Israel со ссылкой на офис политика. "Бен-Гвир заявил лидеру общины друзов, что считает, что Израилю нужно начать войну против "Хезболлах", - пишет издание. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 12 человек. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.
https://ria.ru/20240728/ssha-1962450147.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле призвали начать войну с "Хезболлой"

Times of Israel: министр нацбезопасности Израиля призвал к войне с "Хезболлой"

© AP Photo / Hassan ShamsМесто обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Hassan Shams
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир считает, что стране нужно начать войну с ливанским движением "Хезболлах", сообщает газета Times of Israel со ссылкой на офис политика.
"Бен-Гвир заявил лидеру общины друзов, что считает, что Израилю нужно начать войну против "Хезболлах", - пишет издание.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
США осудили атаку по Голанским высотам
01:34
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 12 человек.
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Боррель призвал провести независимое расследование обстрела Голанских высот
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В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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