https://ria.ru/20240728/izrail-1962450629.html

В Израиле призвали начать войну с "Хезболлой"

В Израиле призвали начать войну с "Хезболлой" - РИА Новости, 28.07.2024

В Израиле призвали начать войну с "Хезболлой"

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир считает, что стране нужно начать войну с ливанским движением "Хезболлах", сообщает газета Times of Israel со... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T01:38

2024-07-28T01:38

2024-07-28T03:09

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир считает, что стране нужно начать войну с ливанским движением "Хезболлах", сообщает газета Times of Israel со ссылкой на офис политика. "Бен-Гвир заявил лидеру общины друзов, что считает, что Израилю нужно начать войну против "Хезболлах", - пишет издание. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 12 человек. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.

https://ria.ru/20240728/ssha-1962450147.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году