https://ria.ru/20240728/izrail-1962448796.html

Министр обороны Израиля пообещал жесткий ответ на удар по Голанским высотам

Министр обороны Израиля пообещал жесткий ответ на удар по Голанским высотам - РИА Новости, 28.07.2024

Министр обороны Израиля пообещал жесткий ответ на удар по Голанским высотам

Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал "жесткий удар по противнику" в ответ на ракетную атаку по городу Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах, РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T01:10

2024-07-28T01:10

2024-07-28T03:03

в мире

израиль

голанские высоты

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал "жесткий удар по противнику" в ответ на ракетную атаку по городу Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах, сообщает газета Times of Israel."Министр обороны Йоав Галант заявил Шейху Муафаку Тарифу, духовному лидеру израильской общины друзов, что страна "нанесет жесткий удар по противнику" в ответ на смертоносную ракетную атаку "Хезболлах", — пишет газета.Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что число погибших при обстреле города Мадждаль-Шамс достигло 12 человек. По его словам, удар наносился ракетой "Фалак-1" иранского производства. По данным пресс-службы скорой помощи Израиля (MDA), погибшие — дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе.Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман первым возложил ответственность за произошедшее на Бейрут и шиитское движение "Хезболла", действующее, по его утверждению, под руководством Ирана. Как заявили в ЦАХАЛ, ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана.В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболла" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240727/livan-1962436521.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240727/konflikt-1915630213.html

израиль

голанские высоты

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в мире, израиль, голанские высоты, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году