https://ria.ru/20240728/izrail-1962448796.html
Министр обороны Израиля пообещал жесткий ответ на удар по Голанским высотам
Министр обороны Израиля пообещал жесткий ответ на удар по Голанским высотам - РИА Новости, 28.07.2024
Министр обороны Израиля пообещал жесткий ответ на удар по Голанским высотам
Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал "жесткий удар по противнику" в ответ на ракетную атаку по городу Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах, РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T01:10
2024-07-28T01:10
2024-07-28T03:03
в мире
израиль
голанские высоты
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962446948_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bcedb03c6601ca27df43ef1be4433bdf.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал "жесткий удар по противнику" в ответ на ракетную атаку по городу Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах, сообщает газета Times of Israel."Министр обороны Йоав Галант заявил Шейху Муафаку Тарифу, духовному лидеру израильской общины друзов, что страна "нанесет жесткий удар по противнику" в ответ на смертоносную ракетную атаку "Хезболлах", — пишет газета.Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что число погибших при обстреле города Мадждаль-Шамс достигло 12 человек. По его словам, удар наносился ракетой "Фалак-1" иранского производства. По данным пресс-службы скорой помощи Израиля (MDA), погибшие — дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе.Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман первым возложил ответственность за произошедшее на Бейрут и шиитское движение "Хезболла", действующее, по его утверждению, под руководством Ирана. Как заявили в ЦАХАЛ, ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана.В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболла" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240727/livan-1962436521.html
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240727/konflikt-1915630213.html
израиль
голанские высоты
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962446948_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4c19885c0256e941c1c81563bde0a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, голанские высоты, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Голанские высоты, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Министр обороны Израиля пообещал жесткий ответ на удар по Голанским высотам
Министр обороны Израиля пообещал жесткий удар в ответ на атаку по Мадждаль-Шамсу
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал "жесткий удар по противнику" в ответ на ракетную атаку по городу Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах, сообщает газета Times of Israel
.
"Министр обороны Йоав Галант заявил Шейху Муафаку Тарифу, духовному лидеру израильской общины друзов, что страна "нанесет жесткий удар по противнику" в ответ на смертоносную ракетную атаку "Хезболлах
", — пишет газета.
Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что число погибших при обстреле города Мадждаль-Шамс достигло 12 человек. По его словам, удар наносился ракетой "Фалак-1" иранского производства. По данным пресс-службы скорой помощи Израиля (MDA), погибшие — дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе.
Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман первым возложил ответственность за произошедшее на Бейрут
и шиитское движение "Хезболла
", действующее, по его утверждению, под руководством Ирана
. Как заявили в ЦАХАЛ, ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана
.
В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболла" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами —особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года бывший президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.
Обострение между Израилем и Ливаном
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.