https://ria.ru/20240728/israel-1962572773.html

СМИ: переговорщики призвали Нетаньяху смягчить позицию по Газе

СМИ: переговорщики призвали Нетаньяху смягчить позицию по Газе - РИА Новости, 28.07.2024

СМИ: переговорщики призвали Нетаньяху смягчить позицию по Газе

Переговорщики настаивают на том, чтобы премьер Израиля Биньямин Нетаньяху смягчил свою позицию по разрешении конфликта с палестинским движением ХАМАС в секторе... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T22:47

2024-07-28T22:47

2024-07-28T22:47

в мире

израиль

египет

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Переговорщики настаивают на том, чтобы премьер Израиля Биньямин Нетаньяху смягчил свою позицию по разрешении конфликта с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа для того, чтобы достичь перемирия, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. В пятницу египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что Египет, США, Катар и Израиль проведут в воскресенье встречу в Риме по перемирию в секторе Газа. "Высокопоставленные сотрудники службы безопасности настаивают на том, чтобы премьер-министр (Нетаньяху - ред.) проявил большую гибкость, чтобы заключить сделку", - говорится в сообщении. Как сообщили газете израильские чиновники, во время встречи по перемирию в секторе Газа в воскресенье в Риме, на которой присутствовали представители Египта, США, Катара и Израиля, Нетаньяху был главной причиной "ужесточения позиции Израиля". Согласно газете, манёвренность Нетаньяху ограничена его правым правительством, в котором некоторые чиновники выступают против перемирия. По словам источников, Израиль хочет сохранить военные контрольно-пропускные пункты вдоль стратегической автомагистрали в секторе Газа, чтобы помешать ХАМАС переправлять оружие в сторону Газы. В пятницу представитель ХАМАС в Ливане Валид аль-Килани заявил РИА Новости, что движение не согласно на новые условия Израиля для прекращения огня в секторе Газа, которые выдвинул премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Представитель ХАМАС добавил, что движение "открыто ко всем предложениям, которые служат интересам палестинского народа". До этого СМИ сообщили, что Израиль добивается внесения изменений в план перемирия в Газе, что осложняет окончательную сделку с движением ХАМАС. Отмечалось, что Израиль требует, чтобы перемещенные палестинцы проходили проверку при возвращении на север сектора Газа после начала перемирия. Еще одним камнем преткновения стало требование Израиля сохранить контроль над границей Газы с Египтом. Этот пункт не устроил власти Египта. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. В Дохе и Каире в последние две недели состоялось несколько встреч с участием делегаций из Израиля и стран-посредников, но о конкретном прогрессе никто не заявлял. Американское издание Politico сообщало, что на последний раунд переговоров израильская делегация не приехала.

https://ria.ru/20240727/israel-1962441599.html

https://ria.ru/20240728/konflikt-1962564377.html

израиль

египет

сша

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в мире, израиль, египет, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году