https://ria.ru/20240728/israel-1962553352.html

Нетаньяху проведет совещание с силовиками после обстрела Голанских высот

Нетаньяху проведет совещание с силовиками после обстрела Голанских высот - РИА Новости, 28.07.2024

Нетаньяху проведет совещание с силовиками после обстрела Голанских высот

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в штабе минобороны в Тель-Авиве проводит обсуждение вопросов безопасности с высокопоставленными военными чиновниками... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T19:23

2024-07-28T19:23

2024-07-28T19:23

в мире

израиль

ливан

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в штабе минобороны в Тель-Авиве проводит обсуждение вопросов безопасности с высокопоставленными военными чиновниками в связи с недавним ракетным обстрелом Голанских высот, сообщила в воскресенье канцелярия премьер-министра. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценивает ситуацию с безопасностью в Тель-Авиве. На обсуждении присутствуют министр обороны, глава службы внешней разведки Моссад, службы общей безопасности ШАБАК, начальник генштаба, военный советник премьер-министра, глава разведуправления и другие", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации в стране и утвердил оперативные планы на северном фронте совместно с высокопоставленными военными Израиля. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли десять человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до двенадцати. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.

https://ria.ru/20240727/israel-1962441599.html

https://ria.ru/20240728/izrail-1962494411.html

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в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году