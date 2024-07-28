Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху проведет совещание с силовиками после обстрела Голанских высот - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/israel-1962553352.html
Нетаньяху проведет совещание с силовиками после обстрела Голанских высот
Нетаньяху проведет совещание с силовиками после обстрела Голанских высот - РИА Новости, 28.07.2024
Нетаньяху проведет совещание с силовиками после обстрела Голанских высот
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в штабе минобороны в Тель-Авиве проводит обсуждение вопросов безопасности с высокопоставленными военными чиновниками... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T19:23
2024-07-28T19:23
в мире
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962450412_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_cc4c4170f33116578f58639fb861f6b8.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в штабе минобороны в Тель-Авиве проводит обсуждение вопросов безопасности с высокопоставленными военными чиновниками в связи с недавним ракетным обстрелом Голанских высот, сообщила в воскресенье канцелярия премьер-министра. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценивает ситуацию с безопасностью в Тель-Авиве. На обсуждении присутствуют министр обороны, глава службы внешней разведки Моссад, службы общей безопасности ШАБАК, начальник генштаба, военный советник премьер-министра, глава разведуправления и другие", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации в стране и утвердил оперативные планы на северном фронте совместно с высокопоставленными военными Израиля. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли десять человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до двенадцати. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.
https://ria.ru/20240727/israel-1962441599.html
https://ria.ru/20240728/izrail-1962494411.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962450412_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_a9e21e15be9b14227575c5e786135def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху проведет совещание с силовиками после обстрела Голанских высот

Нетаньяху совещается с силовым блоком после ракетного обстрела Голанских высот

© AP Photo / Hassan ShamsМесто обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах
Место обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Hassan Shams
Место обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в штабе минобороны в Тель-Авиве проводит обсуждение вопросов безопасности с высокопоставленными военными чиновниками в связи с недавним ракетным обстрелом Голанских высот, сообщила в воскресенье канцелярия премьер-министра.
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценивает ситуацию с безопасностью в Тель-Авиве. На обсуждении присутствуют министр обороны, глава службы внешней разведки Моссад, службы общей безопасности ШАБАК, начальник генштаба, военный советник премьер-министра, глава разведуправления и другие", - говорится в сообщении.
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Израиль не оставит атаку на Голаны без ответа, заявил Нетаньяху
27 июля, 22:45
Ранее в воскресенье глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации в стране и утвердил оперативные планы на северном фронте совместно с высокопоставленными военными Израиля.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли десять человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до двенадцати.
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Эксперт прокомментировал инцидент на Голанских высотах
Вчера, 12:25
 
В миреИзраильЛиванБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала