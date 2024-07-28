https://ria.ru/20240728/harkov-1962486395.html
Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове - РИА Новости, 28.07.2024
Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове
В Харькве гремят взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:19
2024-07-28T11:19
2024-07-28T12:34
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Харькве гремят взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове прогремели два взрыва", — говорится в публикации. По данным на 11:07 мск, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях Украины объявлена воздушная тревога.В четверг, 25 июля, Минобороны отчиталось об ударах по целям Харькове из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Один из ударов уничтожил два цеха Харьковского бронетанкового завода, где ремонтировали и восстанавливали бронетехнику. Второй пришелся по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион". Там уничтожены около сотни боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов и примерно 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962315378.html
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в мире, харьков, черниговская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Черниговская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремели два взрыва