https://ria.ru/20240728/gastroenterolog-1962453725.html

Гастроэнтеролог рассказала о пользе черной смородины

Гастроэнтеролог рассказала о пользе черной смородины - РИА Новости, 28.07.2024

Гастроэнтеролог рассказала о пользе черной смородины

Смородина в целом отличается своими противовоспалительными, тонизирующими и кроветворными эффектами, однако наиболее полезной является именно черная смородина,... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T03:07

2024-07-28T03:07

2024-07-28T10:44

общество

московская область (подмосковье)

россия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962481901_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8f31b4a88f9a82d2e872b9f0249b366.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Смородина в целом отличается своими противовоспалительными, тонизирующими и кроветворными эффектами, однако наиболее полезной является именно черная смородина, в ней содержится клетчатка, пектиновые вещества, витамины С и Е, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "О пользе смородины известно многое... Благотворное влияние оказывает на работу основных систем организма... Однако пальму первенства по пользе для здоровья держит черная смородина. В ней содержится клетчатка, пектиновые вещества, витамины С и Е, полиненасыщенные жирные кислоты и полифенолы. Благодаря этому ягода применяется как противовоспалительное, тонизирующее, витаминное, кроветворное, сосудорасширяющее, кровоочистительное, мочегонное и потогонное средство", - отметила Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, такая смородина оказывает благотворное влияние на работу лимфоузлов, сердечно-сосудистой системы, надпочечников, повышает иммунитет. Рекомендована при сахарном диабете, атеросклерозе, малокровии, повышенном артериальном давлении и даже радиационных поражениях. Также врач рассказала о пользе всех видов смородины - независимо от цвета ягоды. Красная смородина, например, богата антиоксидантами, витамином А, витаминами группы В и фитостеролами. Ее употребляют для укрепления сердечно-сосудистой системы. Сок из красной смородины снижает температуру и успешно борется с лихорадкой, особенно у детей. По словам эксперта, белая смородина славится тем, что наиболее гипоаллергенна из всех видов этой ягоды. Она также богата антиоксидантами, витаминами группы В и фитостеролами. Ее употребление способствует уничтожению микробов и воспалений.

https://radiosputnik.ru/20240725/ezhevika-1961711231.html

https://ria.ru/20240724/produkty-1961605936.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество