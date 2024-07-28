https://ria.ru/20240728/gas-1962536460.html

В Екатеринбурге шесть рабочих отравились газом на стройке

В Екатеринбурге шесть рабочих отравились газом на стройке - РИА Новости, 28.07.2024

В Екатеринбурге шесть рабочих отравились газом на стройке

Проверка организована по данным об отравлении газом шести рабочих на стройке в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T17:04

2024-07-28T17:04

2024-07-28T17:04

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Проверка организована по данным об отравлении газом шести рабочих на стройке в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура. "По предварительной информации, при проведении работ по откачке грунтовых вод на строительном объекте на восьмом километре Московского тракта в Екатеринбурге неустановленными парами газа отравились шесть рабочих", - следует из сообщения. Отмечается, что четыре человека доставлены в больницу, двое рабочих от госпитализации отказались. Начата проверка, надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда.

https://ria.ru/20240712/delo-1959309998.html

екатеринбург

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2024

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происшествия, екатеринбург