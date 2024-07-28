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В Екатеринбурге шесть рабочих отравились газом на стройке - РИА Новости, 28.07.2024
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17:04 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/gas-1962536460.html
В Екатеринбурге шесть рабочих отравились газом на стройке
В Екатеринбурге шесть рабочих отравились газом на стройке - РИА Новости, 28.07.2024
В Екатеринбурге шесть рабочих отравились газом на стройке
Проверка организована по данным об отравлении газом шести рабочих на стройке в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:04
2024-07-28T17:04
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Проверка организована по данным об отравлении газом шести рабочих на стройке в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура. "По предварительной информации, при проведении работ по откачке грунтовых вод на строительном объекте на восьмом километре Московского тракта в Екатеринбурге неустановленными парами газа отравились шесть рабочих", - следует из сообщения. Отмечается, что четыре человека доставлены в больницу, двое рабочих от госпитализации отказались. Начата проверка, надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда.
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге шесть рабочих отравились газом на стройке

В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку после отравления 6 рабочих газом

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Проверка организована по данным об отравлении газом шести рабочих на стройке в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура.
"По предварительной информации, при проведении работ по откачке грунтовых вод на строительном объекте на восьмом километре Московского тракта в Екатеринбурге неустановленными парами газа отравились шесть рабочих", - следует из сообщения.
Отмечается, что четыре человека доставлены в больницу, двое рабочих от госпитализации отказались.
Начата проверка, надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
СК завел дело после выброса газа на скважине в Коми, где отравились рабочие
12 июля, 17:35
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
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