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Спортивный фестиваль "Все сюда!" прошел в Рязани - РИА Новости, 28.07.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
20:28 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/festival-1962561242.html
Спортивный фестиваль "Все сюда!" прошел в Рязани
Спортивный фестиваль "Все сюда!" прошел в Рязани - РИА Новости, 28.07.2024
Спортивный фестиваль "Все сюда!" прошел в Рязани
Спортивный фестиваль "Все сюда!", организованный по инициативе футбольного клуба ЦСКА для отбора талантливых детей, прошел в Рязани, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T20:28
2024-07-28T20:28
рязанская область
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михаил дегтярев
рязань
россия
павел малков
максим орешкин
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РЯЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости. Спортивный фестиваль "Все сюда!", организованный по инициативе футбольного клуба ЦСКА для отбора талантливых детей, прошел в Рязани, передает корреспондент РИА Новости. Участие в мероприятии приняли заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, губернатор Рязанской области Павел Малков. Фестиваль прошел на территории Лыбедского бульвара, где завершился очередной этап благоустройства, в рамках которого построены парк экстремальных видов спорта, велосипедные и пешеходные дорожки, проведена реконструкция зон отдыха. Как сообщил журналистам Максим Орешкин, фестиваль "Все сюда!" впервые прошел за пределами московского региона. "И масштабы гораздо больше, чем то, что было в Московской области. Поэтому это первый такой крупный фестиваль, который проведен именно в Рязани", - отметил он, подчеркнув, что инициатива будет тиражироваться по всей стране. По словам Михаила Дегтярева, отбор молодых спортсменов в Рязани проводили по современным методикам, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Он поблагодарил команду правительства Рязанской области за внимание к спорту. Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что регион готов участвовать во всех федеральных инициативах. "Для нас действительно очень многое значит спорт. Мы стараемся развивать спорт массовых достижений. Считаю, что каждый уголок должен какие-либо спортивные активности в себе нести", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20240723/svyaz-1961473216.html
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рязанская область, михаил дегтярев, рязань, россия, павел малков, максим орешкин
Рязанская область, Рязанская область, Михаил Дегтярев, Рязань, Россия, Павел Малков, Максим Орешкин

Спортивный фестиваль "Все сюда!" прошел в Рязани

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости. Спортивный фестиваль "Все сюда!", организованный по инициативе футбольного клуба ЦСКА для отбора талантливых детей, прошел в Рязани, передает корреспондент РИА Новости.
Участие в мероприятии приняли заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, губернатор Рязанской области Павел Малков.
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Фестиваль прошел на территории Лыбедского бульвара, где завершился очередной этап благоустройства, в рамках которого построены парк экстремальных видов спорта, велосипедные и пешеходные дорожки, проведена реконструкция зон отдыха.
Как сообщил журналистам Максим Орешкин, фестиваль "Все сюда!" впервые прошел за пределами московского региона.
"И масштабы гораздо больше, чем то, что было в Московской области. Поэтому это первый такой крупный фестиваль, который проведен именно в Рязани", - отметил он, подчеркнув, что инициатива будет тиражироваться по всей стране.
По словам Михаила Дегтярева, отбор молодых спортсменов в Рязани проводили по современным методикам, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Он поблагодарил команду правительства Рязанской области за внимание к спорту.
Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что регион готов участвовать во всех федеральных инициативах.
"Для нас действительно очень многое значит спорт. Мы стараемся развивать спорт массовых достижений. Считаю, что каждый уголок должен какие-либо спортивные активности в себе нести", - сказал губернатор.
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Рязанская областьРязанская областьМихаил ДегтяревРязаньРоссияПавел МалковМаксим Орешкин
 
 
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