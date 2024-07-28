https://ria.ru/20240728/festival-1962561242.html

Спортивный фестиваль "Все сюда!" прошел в Рязани

Спортивный фестиваль "Все сюда!" прошел в Рязани - РИА Новости, 28.07.2024

Спортивный фестиваль "Все сюда!" прошел в Рязани

Спортивный фестиваль "Все сюда!", организованный по инициативе футбольного клуба ЦСКА для отбора талантливых детей, прошел в Рязани, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T20:28

2024-07-28T20:28

2024-07-28T20:28

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рязань

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павел малков

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РЯЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости. Спортивный фестиваль "Все сюда!", организованный по инициативе футбольного клуба ЦСКА для отбора талантливых детей, прошел в Рязани, передает корреспондент РИА Новости. Участие в мероприятии приняли заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, губернатор Рязанской области Павел Малков. Фестиваль прошел на территории Лыбедского бульвара, где завершился очередной этап благоустройства, в рамках которого построены парк экстремальных видов спорта, велосипедные и пешеходные дорожки, проведена реконструкция зон отдыха. Как сообщил журналистам Максим Орешкин, фестиваль "Все сюда!" впервые прошел за пределами московского региона. "И масштабы гораздо больше, чем то, что было в Московской области. Поэтому это первый такой крупный фестиваль, который проведен именно в Рязани", - отметил он, подчеркнув, что инициатива будет тиражироваться по всей стране. По словам Михаила Дегтярева, отбор молодых спортсменов в Рязани проводили по современным методикам, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Он поблагодарил команду правительства Рязанской области за внимание к спорту. Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что регион готов участвовать во всех федеральных инициативах. "Для нас действительно очень многое значит спорт. Мы стараемся развивать спорт массовых достижений. Считаю, что каждый уголок должен какие-либо спортивные активности в себе нести", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20240723/svyaz-1961473216.html

https://ria.ru/20240723/malkov-1961395098.html

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рязанская область, михаил дегтярев, рязань, россия, павел малков, максим орешкин