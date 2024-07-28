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ЕС пообещал не наказывать Молдавию при нежелательных итогах референдума - РИА Новости, 28.07.2024
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18:57 28.07.2024 (обновлено: 19:17 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/evrosojuz-1962550261.html
ЕС пообещал не наказывать Молдавию при нежелательных итогах референдума
ЕС пообещал не наказывать Молдавию при нежелательных итогах референдума - РИА Новости, 28.07.2024
ЕС пообещал не наказывать Молдавию при нежелательных итогах референдума
Глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что Евросоюз будет разочарован, если итоги референдума по евроинтеграции республики окажутся отрицательными,... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T18:57
2024-07-28T19:17
молдавия
брюссель
кишинев
майя санду
евросоюз
в мире
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что Евросоюз будет разочарован, если итоги референдума по евроинтеграции республики окажутся отрицательными, но пообещал "не наказывать страну". "Очевидно, что мы будем разочарованы, если результат будет отрицательным, но мы не будем наказывать страну", - заявил Мажейкс журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли провал референдума отразиться на отношении Брюсселя к Кишиневу. Дипломат также подчеркнул, что ЕС не откажется от поддержки Молдавии и в случае победы на президентских и парламентских выборах пророссийских партий. "Мы будем максимально сотрудничать с Молдавией. Даже в случае отказа большинства мы будем сотрудничать с теми, кто в нас нуждается, потому что граждане, которые пользуются социальными столовыми или дети в молдавских селах, которым нужны слуховые аппараты, не должны страдать из-за политических выборов", - заявил он. При этом он признал, что в этом случае процесс присоединения Молдавии к ЕС удлинится. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, действующий президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В рамках референдума гражданам страны будет предложено ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" Возможны два варианта ответа - "Да" и "Нет".
https://ria.ru/20240416/referendum-1940403964.html
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молдавия, брюссель, кишинев, майя санду, евросоюз, в мире
Молдавия, Брюссель, Кишинев, Майя Санду, Евросоюз, В мире
ЕС пообещал не наказывать Молдавию при нежелательных итогах референдума

Мажейкс: ЕС будет разочарован при отрицательных итогах референдума в Молдавии

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что Евросоюз будет разочарован, если итоги референдума по евроинтеграции республики окажутся отрицательными, но пообещал "не наказывать страну".
«
"Очевидно, что мы будем разочарованы, если результат будет отрицательным, но мы не будем наказывать страну", - заявил Мажейкс журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли провал референдума отразиться на отношении Брюсселя к Кишиневу.
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Дипломат также подчеркнул, что ЕС не откажется от поддержки Молдавии и в случае победы на президентских и парламентских выборах пророссийских партий.
«
"Мы будем максимально сотрудничать с Молдавией. Даже в случае отказа большинства мы будем сотрудничать с теми, кто в нас нуждается, потому что граждане, которые пользуются социальными столовыми или дети в молдавских селах, которым нужны слуховые аппараты, не должны страдать из-за политических выборов", - заявил он.
При этом он признал, что в этом случае процесс присоединения Молдавии к ЕС удлинится.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, действующий президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
В рамках референдума гражданам страны будет предложено ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" Возможны два варианта ответа - "Да" и "Нет".
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