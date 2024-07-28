https://ria.ru/20240728/evrosojuz-1962550261.html

ЕС пообещал не наказывать Молдавию при нежелательных итогах референдума

ЕС пообещал не наказывать Молдавию при нежелательных итогах референдума - РИА Новости, 28.07.2024

ЕС пообещал не наказывать Молдавию при нежелательных итогах референдума

Глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что Евросоюз будет разочарован, если итоги референдума по евроинтеграции республики окажутся отрицательными,... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T18:57

2024-07-28T18:57

2024-07-28T19:17

молдавия

брюссель

кишинев

майя санду

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что Евросоюз будет разочарован, если итоги референдума по евроинтеграции республики окажутся отрицательными, но пообещал "не наказывать страну". "Очевидно, что мы будем разочарованы, если результат будет отрицательным, но мы не будем наказывать страну", - заявил Мажейкс журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли провал референдума отразиться на отношении Брюсселя к Кишиневу. Дипломат также подчеркнул, что ЕС не откажется от поддержки Молдавии и в случае победы на президентских и парламентских выборах пророссийских партий. "Мы будем максимально сотрудничать с Молдавией. Даже в случае отказа большинства мы будем сотрудничать с теми, кто в нас нуждается, потому что граждане, которые пользуются социальными столовыми или дети в молдавских селах, которым нужны слуховые аппараты, не должны страдать из-за политических выборов", - заявил он. При этом он признал, что в этом случае процесс присоединения Молдавии к ЕС удлинится. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, действующий президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В рамках референдума гражданам страны будет предложено ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" Возможны два варианта ответа - "Да" и "Нет".

https://ria.ru/20240416/referendum-1940403964.html

https://ria.ru/20240625/referendum-1955463518.html

молдавия

брюссель

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, брюссель, кишинев, майя санду, евросоюз, в мире