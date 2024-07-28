ЕС пообещал не наказывать Молдавию при нежелательных итогах референдума
Мажейкс: ЕС будет разочарован при отрицательных итогах референдума в Молдавии
© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что Евросоюз будет разочарован, если итоги референдума по евроинтеграции республики окажутся отрицательными, но пообещал "не наказывать страну".
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"Очевидно, что мы будем разочарованы, если результат будет отрицательным, но мы не будем наказывать страну", - заявил Мажейкс журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли провал референдума отразиться на отношении Брюсселя к Кишиневу.
Дипломат также подчеркнул, что ЕС не откажется от поддержки Молдавии и в случае победы на президентских и парламентских выборах пророссийских партий.
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"Мы будем максимально сотрудничать с Молдавией. Даже в случае отказа большинства мы будем сотрудничать с теми, кто в нас нуждается, потому что граждане, которые пользуются социальными столовыми или дети в молдавских селах, которым нужны слуховые аппараты, не должны страдать из-за политических выборов", - заявил он.
При этом он признал, что в этом случае процесс присоединения Молдавии к ЕС удлинится.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, действующий президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
В рамках референдума гражданам страны будет предложено ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" Возможны два варианта ответа - "Да" и "Нет".