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Источник опроверг сообщения об эвакуации объектов "Хезболлы" - РИА Новости, 28.07.2024
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13:52 28.07.2024 (обновлено: 14:12 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/evakuatsiya-1962506421.html
Источник опроверг сообщения об эвакуации объектов "Хезболлы"
Источник опроверг сообщения об эвакуации объектов "Хезболлы" - РИА Новости, 28.07.2024
Источник опроверг сообщения об эвакуации объектов "Хезболлы"
Информация об эвакуации объектов ливанского шиитского движения "Хезболлах" с юга и востока Ливана в ожидании возможной израильской операции в Ливане после... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:52
2024-07-28T14:12
хезболла
в мире
израиль
ливан
голанские высоты
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 28 июл - РИА Новости. Информация об эвакуации объектов ливанского шиитского движения "Хезболлах" с юга и востока Ливана в ожидании возможной израильской операции в Ливане после обстрела Голанских высот является "слухами", заявил РИА Новости ливанский источник, уполномоченный комментировать эту тему."Ситуация на фронте с Израилем не менялась, нет эвакуации позиций "Хезболлах", как об этом говорится. Такие разговоры ведутся как элемент психологической войны и являются слухами", - отметил источник.Ранее агентство Reuters сообщило, что "Хезболлах" эвакуировала свои объекты с юга и востока Ливана.В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее их число выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на "Хезболлах".Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении при этом заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном, а утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" "в глубине" Ливана и на юге страны.Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН, что инцидент в городе Мадждаль-Шамс связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240728/izrail-1962476268.html
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хезболла, в мире, израиль, ливан, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хезболла, В мире, Израиль, Ливан, Голанские высоты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник опроверг сообщения об эвакуации объектов "Хезболлы"

Ливанский источник назвал сообщения об эвакуации объектов "Хезболлах" слухами

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 28 июл - РИА Новости. Информация об эвакуации объектов ливанского шиитского движения "Хезболлах" с юга и востока Ливана в ожидании возможной израильской операции в Ливане после обстрела Голанских высот является "слухами", заявил РИА Новости ливанский источник, уполномоченный комментировать эту тему.
"Ситуация на фронте с Израилем не менялась, нет эвакуации позиций "Хезболлах", как об этом говорится. Такие разговоры ведутся как элемент психологической войны и являются слухами", - отметил источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
Ранее агентство Reuters сообщило, что "Хезболлах" эвакуировала свои объекты с юга и востока Ливана.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее их число выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на "Хезболлах".
Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении при этом заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном, а утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" "в глубине" Ливана и на юге страны.
Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН, что инцидент в городе Мадждаль-Шамс связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Израиле заявили о последнем шансе Ливана предотвратить войну
Вчера, 09:54
 
ХезболлаВ миреИзраильЛиванГоланские высотыОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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