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Из челябинской Еманжелинки эвакуировали около 80 человек из-за паводка - РИА Новости, 28.07.2024
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10:50 28.07.2024 (обновлено: 12:12 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/evakuatsiya-1962482920.html
Из челябинской Еманжелинки эвакуировали около 80 человек из-за паводка
Из челябинской Еманжелинки эвакуировали около 80 человек из-за паводка - РИА Новости, 28.07.2024
Из челябинской Еманжелинки эвакуировали около 80 человек из-за паводка
Около 80 человек эвакуировали из-за паводка из челябинского села Еманжелинка в Еткульском районе и города Еманжелинска, расположенного рядом с ним, сообщили РИА РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T10:50
2024-07-28T12:12
происшествия
еткульский район
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Около 80 человек эвакуировали из-за паводка из челябинского села Еманжелинка в Еткульском районе и города Еманжелинска, расположенного рядом с ним, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Порядка 80 человек, в том числе 7 детей, было эвакуировано из села Еманжелинка и из города Еманжелинск, расположенного рядом с ним", – сказала собеседница агентства. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет.
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еткульский район
челябинская область
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происшествия, еткульский район, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Еткульский район, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
Из челябинской Еманжелинки эвакуировали около 80 человек из-за паводка

МЧС: около 80 человек эвакуировали из-за паводка из челябинской Еманжелинки

© Фото : МЧС России/TelegramЭвакуация граждан из затопленного в результате обильных осадков села Еманжелинка в Челябинской области. 27 июля 2024
Эвакуация граждан из затопленного в результате обильных осадков села Еманжелинка в Челябинской области. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Эвакуация граждан из затопленного в результате обильных осадков села Еманжелинка в Челябинской области. 27 июля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Около 80 человек эвакуировали из-за паводка из челябинского села Еманжелинка в Еткульском районе и города Еманжелинска, расположенного рядом с ним, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Порядка 80 человек, в том числе 7 детей, было эвакуировано из села Еманжелинка и из города Еманжелинск, расположенного рядом с ним", – сказала собеседница агентства.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет.
Житель челябинского Киолима, спасавший соседей во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы
Вчера, 13:37
 
ПроисшествияЕткульский районЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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