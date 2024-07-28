https://ria.ru/20240728/evakuatsiya-1962482920.html
Из челябинской Еманжелинки эвакуировали около 80 человек из-за паводка
Из челябинской Еманжелинки эвакуировали около 80 человек из-за паводка - РИА Новости, 28.07.2024
Из челябинской Еманжелинки эвакуировали около 80 человек из-за паводка
Около 80 человек эвакуировали из-за паводка из челябинского села Еманжелинка в Еткульском районе и города Еманжелинска, расположенного рядом с ним, сообщили РИА РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T10:50
2024-07-28T10:50
2024-07-28T12:12
происшествия
еткульский район
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Около 80 человек эвакуировали из-за паводка из челябинского села Еманжелинка в Еткульском районе и города Еманжелинска, расположенного рядом с ним, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Порядка 80 человек, в том числе 7 детей, было эвакуировано из села Еманжелинка и из города Еманжелинск, расположенного рядом с ним", – сказала собеседница агентства. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет.
https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html
еткульский район
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происшествия, еткульский район, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Еткульский район, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
Из челябинской Еманжелинки эвакуировали около 80 человек из-за паводка
МЧС: около 80 человек эвакуировали из-за паводка из челябинской Еманжелинки