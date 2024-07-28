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В Челябинской области эвакуируют часть поселка из-за угрозы подтопления - РИА Новости, 28.07.2024
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10:10 28.07.2024 (обновлено: 10:11 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/evakuatsija-1962478085.html
В Челябинской области эвакуируют часть поселка из-за угрозы подтопления
В Челябинской области эвакуируют часть поселка из-за угрозы подтопления - РИА Новости, 28.07.2024
В Челябинской области эвакуируют часть поселка из-за угрозы подтопления
Эвакуация началась в поселке Рабочий в Еманжелинском районе Челябинской области из-за угрозы подтопления, сообщает пресс-служба муниципалитета в соцсети... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T10:10
2024-07-28T10:11
происшествия
еманжелинский район
челябинская область
копейск
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Эвакуация началась в поселке Рабочий в Еманжелинском районе Челябинской области из-за угрозы подтопления, сообщает пресс-служба муниципалитета в соцсети "ВКонтакте". "Жители поселка Рабочего, в связи с угрозой подтопления жилых домов проводится срочная эвакуация улиц Набережная, Пролетарская, 1-ая Транспортная, 2-ая Транспортная, 3-ая Транспортная", – говорится в сообщении администрации Еманжелинского района. Жители поселка могут остановиться в двух пунктах размещения, расположенных в городе Еманжелинск. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет. По информации регионального правительства, на данный момент режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах. В Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах объявлен режим повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности. Ранее сообщалось, для того, чтобы не допустить подтопления, начался сброс воды из Иремельского и Шершневского водохранилищ в Челябинской области.
https://ria.ru/20240727/plotina-1962382422.html
еманжелинский район
челябинская область
копейск
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происшествия, еманжелинский район, челябинская область, копейск, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Еманжелинский район, Челябинская область, Копейск, Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области эвакуируют часть поселка из-за угрозы подтопления

Часть челябинского поселка в Еманжелинском районе эвакуируют из-за подтопления

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Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Эвакуация началась в поселке Рабочий в Еманжелинском районе Челябинской области из-за угрозы подтопления, сообщает пресс-служба муниципалитета в соцсети "ВКонтакте".
"Жители поселка Рабочего, в связи с угрозой подтопления жилых домов проводится срочная эвакуация улиц Набережная, Пролетарская, 1-ая Транспортная, 2-ая Транспортная, 3-ая Транспортная", – говорится в сообщении администрации Еманжелинского района.
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Жители поселка могут остановиться в двух пунктах размещения, расположенных в городе Еманжелинск.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет.
По информации регионального правительства, на данный момент режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах. В Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах объявлен режим повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности.
Ранее сообщалось, для того, чтобы не допустить подтопления, начался сброс воды из Иремельского и Шершневского водохранилищ в Челябинской области.
Прорыв дамбы в Челябинской областиПрорыв дамбы в Челябинской области
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ПроисшествияЕманжелинский районЧелябинская областьКопейскПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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