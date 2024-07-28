https://ria.ru/20240728/dtp-1962524472.html
В Ульяновской области возбудили дело после массового ДТП
В Ульяновской области возбудили дело после массового ДТП - РИА Новости, 28.07.2024
В Ульяновской области возбудили дело после массового ДТП
Уголовное дело возбудили после массового ДТП в Ульяновской области, сообщили журналистам в региональном УМВД России. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T15:14
2024-07-28T15:14
2024-07-28T15:14
происшествия
ульяновская область
московская область (подмосковье)
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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после массового ДТП в Ульяновской области, сообщили журналистам в региональном УМВД России. Ранее в УМВД России по области сообщали, что около 10.00 мск на 163-м километре трассы А-151 "Цивильск - Ульяновск" произошла авария. Изначально в ведомстве сообщали, что столкнулись шесть автомобилей, по уточненным данным, в ДТП попали восемь транспортных средств. В результате аварии пострадали 11 человек, среди которых - жители Ульяновской, Московской области и Татарстана, одна из пострадавших скончалась, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Среди пострадавших - трое детей, состояние которых оценивается как средней степени тяжести. "Следственным отделом ОМВД России по Цильнинскому району Ульяновской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240712/dtp-1959140470.html
ульяновская область
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происшествия, ульяновская область, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ульяновская область, Московская область (Подмосковье)
В Ульяновской области возбудили дело после массового ДТП
УМВД: после массового ДТП в Ульяновской области возбудили уголовное дело