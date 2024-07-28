https://ria.ru/20240728/dtp-1962524472.html

В Ульяновской области возбудили дело после массового ДТП

В Ульяновской области возбудили дело после массового ДТП - РИА Новости, 28.07.2024

В Ульяновской области возбудили дело после массового ДТП

Уголовное дело возбудили после массового ДТП в Ульяновской области, сообщили журналистам в региональном УМВД России. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T15:14

2024-07-28T15:14

2024-07-28T15:14

происшествия

ульяновская область

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962501895_105:0:1203:617_1920x0_80_0_0_83e2a2affe9b5014bccc168fe0ecd238.jpg

САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после массового ДТП в Ульяновской области, сообщили журналистам в региональном УМВД России. Ранее в УМВД России по области сообщали, что около 10.00 мск на 163-м километре трассы А-151 "Цивильск - Ульяновск" произошла авария. Изначально в ведомстве сообщали, что столкнулись шесть автомобилей, по уточненным данным, в ДТП попали восемь транспортных средств. В результате аварии пострадали 11 человек, среди которых - жители Ульяновской, Московской области и Татарстана, одна из пострадавших скончалась, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Среди пострадавших - трое детей, состояние которых оценивается как средней степени тяжести. "Следственным отделом ОМВД России по Цильнинскому району Ульяновской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240712/dtp-1959140470.html

ульяновская область

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновская область, московская область (подмосковье)