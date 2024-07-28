В Ульяновской области один человек погиб в ДТП с шестью машинами
Число пострадавших в массовом ДТП в Ульяновской области выросло до 11
© Ульяновская полиция/TelegramШесть автомобилей столкнулись в Цильнинском районе Ульяновской области
Шесть автомобилей столкнулись в Цильнинском районе Ульяновской области
САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями в Ульяновской области, число пострадавших выросло до одиннадцати человек, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.
Ранее в региональном УМВД России сообщали о восьми пострадавших в аварии в Цильнинском районе.
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"Заслушал доклад министра здравоохранения (Ульяновской области - ред.) Марии Шалягиной об оказании помощи пострадавшим в ДТП на трассе в Цильнинском районе. В результате столкновения шести машин, по последним данным, пострадали 11 человек - жители Ульяновской, Московской областей и Татарстана. К сожалению, одна женщина погибла", - написал Русских.
Губернатор уточнил, что среди пострадавших - трое детей, все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают помощь в Ульяновской детской областной и Большенагаткинской районной больницах. Других пострадавших доставили в областной центр специализированных видов медицинской помощи.
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