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В Ульяновской области один человек погиб в ДТП с шестью машинами

В Ульяновской области один человек погиб в ДТП с шестью машинами - РИА Новости, 28.07.2024

В Ульяновской области один человек погиб в ДТП с шестью машинами

Один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями в Ульяновской области, число пострадавших выросло до одиннадцати человек, сообщил глава региона Алексей Русских в РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T14:23

2024-07-28T14:23

2024-07-28T14:32

происшествия

ульяновская область

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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями в Ульяновской области, число пострадавших выросло до одиннадцати человек, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.Ранее в региональном УМВД России сообщали о восьми пострадавших в аварии в Цильнинском районе."Заслушал доклад министра здравоохранения (Ульяновской области - ред.) Марии Шалягиной об оказании помощи пострадавшим в ДТП на трассе в Цильнинском районе. В результате столкновения шести машин, по последним данным, пострадали 11 человек - жители Ульяновской, Московской областей и Татарстана. К сожалению, одна женщина погибла", - написал Русских.Губернатор уточнил, что среди пострадавших - трое детей, все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают помощь в Ульяновской детской областной и Большенагаткинской районной больницах. Других пострадавших доставили в областной центр специализированных видов медицинской помощи.

https://ria.ru/20240417/avtobus-1940681821.html

ульяновская область

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происшествия, ульяновская область