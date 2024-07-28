https://ria.ru/20240728/dtp-1962501715.html

В Ульяновской области восемь человек пострадали в массовом ДТП

В Ульяновской области восемь человек пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 28.07.2024

В Ульяновской области восемь человек пострадали в массовом ДТП

Шесть автомобилей столкнулись в Цильнинском районе Ульяновской области, в результате аварии пострадали восемь человек, сообщило УМВД России по региону в... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:21

2024-07-28T13:21

2024-07-28T13:26

происшествия

ульяновская область

россия

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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись в Цильнинском районе Ульяновской области, в результате аварии пострадали восемь человек, сообщило УМВД России по региону в Telegram-канале. "По предварительным данным, сегодня около 11.00 часов (10.00 мск) в Цильнинском районе Ульяновской области произошло столкновение шести автомашин, в результате чего пострадали восемь человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Цильнинскому району Ульяновской области", - говорится в сообщении ведомства.Полицейские проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html

ульяновская область

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происшествия, ульяновская область, россия