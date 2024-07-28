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В Ульяновской области восемь человек пострадали в массовом ДТП
В Ульяновской области восемь человек пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 28.07.2024
В Ульяновской области восемь человек пострадали в массовом ДТП
Шесть автомобилей столкнулись в Цильнинском районе Ульяновской области, в результате аварии пострадали восемь человек, сообщило УМВД России по региону в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:21
2024-07-28T13:21
2024-07-28T13:26
происшествия
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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись в Цильнинском районе Ульяновской области, в результате аварии пострадали восемь человек, сообщило УМВД России по региону в Telegram-канале. "По предварительным данным, сегодня около 11.00 часов (10.00 мск) в Цильнинском районе Ульяновской области произошло столкновение шести автомашин, в результате чего пострадали восемь человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Цильнинскому району Ульяновской области", - говорится в сообщении ведомства.Полицейские проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства происшествия.
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происшествия, ульяновская область, россия
Происшествия, Ульяновская область, Россия
В Ульяновской области восемь человек пострадали в массовом ДТП
УМВД: под Ульяновском столкнулись шесть автомобилей, восемь человек пострадали