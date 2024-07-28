https://ria.ru/20240728/diplomaty-1962534244.html

Европейским дипломатам запретили вечеринки из-за бюджета, пишут СМИ

Европейским дипломатам запретили вечеринки из-за бюджета, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2024

Европейским дипломатам запретили вечеринки из-за бюджета, пишут СМИ

Дипломаты Евросоюза вынуждены отказаться от путешествий и отменить вечеринки из-за сильного превышения ими выделенного на них бюджета, пишет британская газета... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T16:34

2024-07-28T16:34

2024-07-28T16:34

в мире

африка

латинская америка

евросоюз

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дипломаты Евросоюза вынуждены отказаться от путешествий и отменить вечеринки из-за сильного превышения ими выделенного на них бюджета, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. "Дипломатам ЕС приказано отказаться от планов путешествий, отменить вечеринки... после того, как они значительно превысили свой бюджет в этом году... Европейской службе внешних связей... было сказано сократить бюджет на 43 миллиона евро - почти на 5% от запланированного бюджета - после превышения согласованных лимитов расходов", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на чиновников. Как рассказали изданию чиновники, сокращение расходов уже чувствуется в ведомстве повсеместно, служащим приходится меньше пользоваться автомобилями с шофером или даже канцелярскими принадлежностями. По их словам, в 2025 году финансовые трудности у ведомства могут усугубиться, что сделает невозможным поддержание существующего дипломатического присутствия ЕС в таких регионах, как Африка и Латинская Америка.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

африка

латинская америка

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в мире, африка, латинская америка, евросоюз