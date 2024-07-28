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Российские десантники уничтожили западную гаубицу и склад боеприпасов ВСУ
Российские десантники уничтожили западную гаубицу и склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
Российские десантники уничтожили западную гаубицу и склад боеприпасов ВСУ
Российские десантники уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 миллиметров и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T05:11
2024-07-28T05:11
2024-07-28T09:41
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские десантники уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 миллиметров и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. "Десантники уничтожили гаубицу М777 и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Цели, как указно, были выявлены оператором разведывательного БПЛА ZALA и поражены барражирующими боеприпасами "Ланцет".
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили западную гаубицу и склад боеприпасов ВСУ
МО: десантники уничтожили гаубицу и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские десантники уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 миллиметров и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.
"Десантники уничтожили гаубицу М777 и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Цели, как указно, были выявлены оператором разведывательного БПЛА ZALA и поражены барражирующими боеприпасами "Ланцет".