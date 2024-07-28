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Российские десантники уничтожили западную гаубицу и склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 28.07.2024 (обновлено: 09:41 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/desantniki-1962457626.html
Российские десантники уничтожили западную гаубицу и склад боеприпасов ВСУ
Российские десантники уничтожили западную гаубицу и склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
Российские десантники уничтожили западную гаубицу и склад боеприпасов ВСУ
Российские десантники уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 миллиметров и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T05:11
2024-07-28T09:41
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские десантники уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 миллиметров и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. "Десантники уничтожили гаубицу М777 и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Цели, как указно, были выявлены оператором разведывательного БПЛА ZALA и поражены барражирующими боеприпасами "Ланцет".
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили западную гаубицу и склад боеприпасов ВСУ

МО: десантники уничтожили гаубицу и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра

© Минобороны РоссииРоссийские десантники уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 мм и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области
Российские десантники уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 мм и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Минобороны России
Российские десантники уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 мм и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские десантники уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 миллиметров и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.
"Десантники уничтожили гаубицу М777 и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Цели, как указно, были выявлены оператором разведывательного БПЛА ZALA и поражены барражирующими боеприпасами "Ланцет".
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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