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Российские десантники уничтожили западную гаубицу и склад боеприпасов ВСУ

Российские десантники уничтожили западную гаубицу и склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024

Российские десантники уничтожили западную гаубицу и склад боеприпасов ВСУ

Российские десантники уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 миллиметров и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T05:11

2024-07-28T05:11

2024-07-28T09:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские десантники уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 миллиметров и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. "Десантники уничтожили гаубицу М777 и склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Цели, как указно, были выявлены оператором разведывательного БПЛА ZALA и поражены барражирующими боеприпасами "Ланцет".

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