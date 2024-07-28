https://ria.ru/20240728/delo-1962446766.html

В Краснодаре возбудили дело после нападения на полицейского

В Краснодаре возбудили дело после нападения на полицейского - РИА Новости, 28.07.2024

В Краснодаре возбудили дело после нападения на полицейского

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодара, ударившей оперуполномоченного вилкой в голову после просьбы сделать музыку тише,... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T00:32

2024-07-28T00:32

2024-07-28T00:32

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краснодар

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодара, ударившей оперуполномоченного вилкой в голову после просьбы сделать музыку тише, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. Ранее в сети распространилось видео, где обнаженная жительница квартиры во время конфликта с мужчиной набросилась на него. После чего мужчина пытался убежать на общий балкон этажа многоэтажки, но краснодарка побежала за ним и прижала своего "гостя" к стене, удерживая его. Она пригрозила увечьями, если он ещё раз покажет удостоверение. "Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы. Она подозревается в применении насилия в отношении полицейского (ст. 318 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в пятницу рано утром фигурантка в краснодарской многоэтажке на улице Ивана Беличенко нарушала общественный порядок. По указанному адресу прибыл оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России. В ответ пьяная женщина нанесла полицейскому не менее пяти ударов руками, в том числе по голове. В субботу РИА Новости также сообщили в краевом главке, инцидент произошел в пятницу около 4 часов утра. К полицейскому обратилась местная жительница с просьбой пресечь нарушение общественного порядка в квартире, где громко играла музыка. По данным краевого главка, после нападения полицейский обратился в медучреждение за разовой помощью и продолжил несение службы.

https://ria.ru/20240727/napadenie-1962441768.html

https://ria.ru/20240727/podmoskove-1962382035.html

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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край