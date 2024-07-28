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В Краснодаре возбудили дело после нападения на полицейского - РИА Новости, 28.07.2024
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00:32 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/delo-1962446766.html
В Краснодаре возбудили дело после нападения на полицейского
В Краснодаре возбудили дело после нападения на полицейского - РИА Новости, 28.07.2024
В Краснодаре возбудили дело после нападения на полицейского
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодара, ударившей оперуполномоченного вилкой в голову после просьбы сделать музыку тише,... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T00:32
2024-07-28T00:32
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодара, ударившей оперуполномоченного вилкой в голову после просьбы сделать музыку тише, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. Ранее в сети распространилось видео, где обнаженная жительница квартиры во время конфликта с мужчиной набросилась на него. После чего мужчина пытался убежать на общий балкон этажа многоэтажки, но краснодарка побежала за ним и прижала своего "гостя" к стене, удерживая его. Она пригрозила увечьями, если он ещё раз покажет удостоверение. "Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы. Она подозревается в применении насилия в отношении полицейского (ст. 318 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в пятницу рано утром фигурантка в краснодарской многоэтажке на улице Ивана Беличенко нарушала общественный порядок. По указанному адресу прибыл оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России. В ответ пьяная женщина нанесла полицейскому не менее пяти ударов руками, в том числе по голове. В субботу РИА Новости также сообщили в краевом главке, инцидент произошел в пятницу около 4 часов утра. К полицейскому обратилась местная жительница с просьбой пресечь нарушение общественного порядка в квартире, где громко играла музыка. По данным краевого главка, после нападения полицейский обратился в медучреждение за разовой помощью и продолжил несение службы.
https://ria.ru/20240727/napadenie-1962441768.html
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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край
В Краснодаре возбудили дело после нападения на полицейского

СК возбудил дело против краснодарки, ударившей полицейского вилкой в голову

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодара, ударившей оперуполномоченного вилкой в голову после просьбы сделать музыку тише, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.
Ранее в сети распространилось видео, где обнаженная жительница квартиры во время конфликта с мужчиной набросилась на него. После чего мужчина пытался убежать на общий балкон этажа многоэтажки, но краснодарка побежала за ним и прижала своего "гостя" к стене, удерживая его. Она пригрозила увечьями, если он ещё раз покажет удостоверение.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы. Она подозревается в применении насилия в отношении полицейского (ст. 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в пятницу рано утром фигурантка в краснодарской многоэтажке на улице Ивана Беличенко нарушала общественный порядок. По указанному адресу прибыл оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России. В ответ пьяная женщина нанесла полицейскому не менее пяти ударов руками, в том числе по голове.
В субботу РИА Новости также сообщили в краевом главке, инцидент произошел в пятницу около 4 часов утра. К полицейскому обратилась местная жительница с просьбой пресечь нарушение общественного порядка в квартире, где громко играла музыка.
По данным краевого главка, после нападения полицейский обратился в медучреждение за разовой помощью и продолжил несение службы.
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