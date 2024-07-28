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Украинские беспилотники атаковали Донецк и Еленовку
Украинские беспилотники атаковали Донецк и Еленовку - РИА Новости, 28.07.2024
Украинские беспилотники атаковали Донецк и Еленовку
Беспилотники-камикадзе украинских войск атаковали Донецк и Еленовку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T18:33
2024-07-28T18:33
2024-07-28T18:34
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Беспилотники-камикадзе украинских войск атаковали Донецк и Еленовку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале представительства."Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Еленовка: БПЛА-камикадзе... 15.10 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе... 18.10 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщениях.По данным ведомства, украинские войска также выпустили 19 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и 18 снарядов калибра 155 миллиметра по Донецку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240727/udar-1962410042.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, Вооруженные силы Украины
Украинские беспилотники атаковали Донецк и Еленовку
Представительство ДНР: украинские дроны-камикадзе атаковали Донецк и Еленовку