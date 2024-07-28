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Украинские беспилотники атаковали Донецк и Еленовку - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 28.07.2024 (обновлено: 18:34 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/bespilotniki-1962547985.html
Украинские беспилотники атаковали Донецк и Еленовку
Украинские беспилотники атаковали Донецк и Еленовку - РИА Новости, 28.07.2024
Украинские беспилотники атаковали Донецк и Еленовку
Беспилотники-камикадзе украинских войск атаковали Донецк и Еленовку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T18:33
2024-07-28T18:34
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Беспилотники-камикадзе украинских войск атаковали Донецк и Еленовку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале представительства."Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Еленовка: БПЛА-камикадзе... 15.10 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе... 18.10 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщениях.По данным ведомства, украинские войска также выпустили 19 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и 18 снарядов калибра 155 миллиметра по Донецку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240727/udar-1962410042.html
донецк
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, Вооруженные силы Украины
Украинские беспилотники атаковали Донецк и Еленовку

Представительство ДНР: украинские дроны-камикадзе атаковали Донецк и Еленовку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Беспилотники-камикадзе украинских войск атаковали Донецк и Еленовку в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале представительства.
«
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Еленовка: БПЛА-камикадзе... 15.10 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе... 18.10 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщениях.
По данным ведомства, украинские войска также выпустили 19 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и 18 снарядов калибра 155 миллиметра по Донецку.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролВооруженные силы Украины
 
 
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