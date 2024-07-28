https://ria.ru/20240728/bespilotniki-1962471149.html

Над Нижегородской областью сбили два беспилотника

Над Нижегородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 28.07.2024

Над Нижегородской областью сбили два беспилотника

Дежурные средства ПВО около 7.00 мск уничтожили и перехватили два украинских беспилотника над Нижегородской областью, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T09:11

2024-07-28T09:11

2024-07-28T09:45

специальная военная операция на украине

нижегородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 7.00 мск уничтожили и перехватили два украинских беспилотника над Нижегородской областью, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Двадцать восьмого июля текущего года около 07.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Нижегородской области", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, промышленные объекты функционируют в штатном режиме.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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нижегородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)