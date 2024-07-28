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Расчеты БПЛА морпехов группировки "Днепр" совершенствуют навыки на полигоне
Расчеты БПЛА морпехов группировки "Днепр" совершенствуют навыки на полигоне - РИА Новости, 28.07.2024
Расчеты БПЛА морпехов группировки "Днепр" совершенствуют навыки на полигоне
Морские пехотинцы Северного флота из состава группировки войск "Днепр" отрабатывают свои навыки управления БПЛА на полигоне в зоне спецоперации, сообщили... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T05:06
2024-07-28T05:06
2024-07-28T05:07
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Морские пехотинцы Северного флота из состава группировки войск "Днепр" отрабатывают свои навыки управления БПЛА на полигоне в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Морские пехотинцы Северного флота из состава группировки войск "Днепр" продолжают совершенствовать свою боевую выучку на одном из полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в МО. Уточняется, что морпехи отрабатывают своих навыки управления БПЛА с различными типами боеприпасов в тыловом районе в зоне спецоперации. "Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии, осуществляют наведение FPV-дронов на цели и сбросы боеприпасов по объектам противника",- отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240727/vsu-1962423762.html
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Расчеты БПЛА морпехов группировки "Днепр" совершенствуют навыки на полигоне
МО: морпехи Северного флота отрабатывают навыки управления БПЛА на полигоне
ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Морские пехотинцы Северного флота из состава группировки войск "Днепр" отрабатывают свои навыки управления БПЛА на полигоне в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Морские пехотинцы Северного флота из состава группировки войск "Днепр" продолжают совершенствовать свою боевую выучку на одном из полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в МО.
Уточняется, что морпехи отрабатывают своих навыки управления БПЛА с различными типами боеприпасов в тыловом районе в зоне спецоперации.
"Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии, осуществляют наведение FPV-дронов на цели и сбросы боеприпасов по объектам противника",- отметили в ведомстве.