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Ефимов: Москва утвердила льготную аренду частному детскому саду на западе - РИА Новости, 28.07.2024
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13:05 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/arenda-1962369058.html
Ефимов: Москва утвердила льготную аренду частному детскому саду на западе
Ефимов: Москва утвердила льготную аренду частному детскому саду на западе - РИА Новости, 28.07.2024
Ефимов: Москва утвердила льготную аренду частному детскому саду на западе
Арендующий у Москвы здание в Филевском Парке инвестор завершил его ремонт, открыл частный детский сад и перешел на льготную ставку аренды, заявил заммэра... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:05
2024-07-28T13:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 июля - РИА Новости. Арендующий у Москвы здание в Филевском Парке инвестор завершил его ремонт, открыл частный детский сад и перешел на льготную ставку аренды, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По действующей с 2013 года для объектов образования программе "1 рубль за квадратный метр в год" город реализует на специальных торгах помещения для размещения образовательных учреждений. По результатам аукциона определяется размер арендной платы. Переход на льготную ставку возможен только после приведения инвестором объекта в соответствующий вид и выполнения условий осуществления образовательной деятельности.По словам Ефимова, инвестор, открывший в районе Филевский Парк частный детский сад, выполнил требования программы, и сможет ежегодно экономить на аренде здания и других построек общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров до 11 миллионов рублей с НДС. Он отметил, что в новом заведении уже занимаются около ста учеников.Инвестор ЧДОУ "1 Первый детский" арендовал здание 1988 года по итогам аукциона по программе в прошлом году. Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что договор аренды здания площадью более 1,4 тысячи квадратных метров и земельного участка с ним был заключен на 49 лет. После выполнения всех требований программы предприниматель перешел на льготную ставку. Теперь размер его арендной платы, исходя из площади помещений, составит чуть более 1,5 тысячи рублей, заключил Гаман.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по программе льготной аренды земли инвесторы восстановили 24 находящихся в неудовлетворительном состоянии исторических здания для объектов культурного наследия.
https://ria.ru/20240727/moskva-1962290320.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Москва утвердила льготную аренду частному детскому саду на западе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июля - РИА Новости. Арендующий у Москвы здание в Филевском Парке инвестор завершил его ремонт, открыл частный детский сад и перешел на льготную ставку аренды, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По действующей с 2013 года для объектов образования программе "1 рубль за квадратный метр в год" город реализует на специальных торгах помещения для размещения образовательных учреждений. По результатам аукциона определяется размер арендной платы. Переход на льготную ставку возможен только после приведения инвестором объекта в соответствующий вид и выполнения условий осуществления образовательной деятельности.
По словам Ефимова, инвестор, открывший в районе Филевский Парк частный детский сад, выполнил требования программы, и сможет ежегодно экономить на аренде здания и других построек общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров до 11 миллионов рублей с НДС. Он отметил, что в новом заведении уже занимаются около ста учеников.
Инвестор ЧДОУ "1 Первый детский" арендовал здание 1988 года по итогам аукциона по программе в прошлом году. Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что договор аренды здания площадью более 1,4 тысячи квадратных метров и земельного участка с ним был заключен на 49 лет. После выполнения всех требований программы предприниматель перешел на льготную ставку. Теперь размер его арендной платы, исходя из площади помещений, составит чуть более 1,5 тысячи рублей, заключил Гаман.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по программе льготной аренды земли инвесторы восстановили 24 находящихся в неудовлетворительном состоянии исторических здания для объектов культурного наследия.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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