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В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд
В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд - РИА Новости, 27.07.2024
В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд
В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд, торжества продлятся с 29 июля по 4 августа, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T14:17
2024-07-27T14:17
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд, торжества продлятся с 29 июля по 4 августа, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке с размахом отметят дни рождения больших панд. Тридцатого июля Диндин исполнится семь лет, а 31 июля Жуи будет восемь. Обычно для них устраивали общий праздник, но в этот раз именинников поздравят персонально", — говорится в пресс-релизе.Ежедневно в рамках празднований будут проходить мастер-классы, на которых гости смогут сделать памятный сувенир своими руками. Кроме того, 29 и 30 июля посетители смогут приготовить вкусные подарки пандам. Сотрудники зоопарка расскажут, из чего их готовят и что кладут в качестве начинки, потом угощения торжественно вручат Жуи и Диндин. Киперы также ответят на все интересующие вопросы об этих животных.Помимо этого, можно будет принять участие в тематическом квесте "В гости к панде", для этого необходимо заранее зарегистрироваться по телефону. "Тридцатого июля, а также 1 и 3 августа состоятся экскурсии "Панда и ее соседи". Участникам расскажут о пандах и живущих рядом с ней зверях как на территории зоопарка, так и в дикой природе. Нужно пройти регистрацию по телефону: +7 499 255-57-63", — сообщается на сайте.Экскурсии "Не только панды. Дочки/сыночки в мире животных" пройдут 29 и 31 июля, а также 2 и 4 августа. На них гости узнают, как разные звери ухаживают за потомством. Для участия необходимо написать на электронную почту, а в письме указать: фамилию, имя, отчество, количество человек, возраст, контактный телефон и дату посещения.В зоопарке проведут лекции "Секреты черно-белого медведя". Встречи состоятся 30 июля, а также 1, 2 и 3 августа, для посещения нужна регистрация. Образовательные мероприятия также пройдут 29, 31 июля и 4 августа. Они будут посвящены интересным фактам о больших пандах. Рядом с вольерами этих животных пройдет интеллектуальная интерактивная игра, проверить себя и узнать новое смогут все желающие. Кроме того, каждый день, кроме 31 июля, в 18:00 мск в библиотеке будут показывать фильм "Большое путешествие больших панд". "Тех, кто не сможет в эти дни прийти в зоопарк, приглашают поучаствовать в онлайн-конкурсе в Telegram-канале, который начнется 29 июля. Участникам нужно прислать свою работу, посвященную большим пандам, в номинациях "Стихотворение" и "Рисунок". Эксперты отберут лучшие заявки и выставят их на голосование", — уточняется в пресс-релизе.Победители получат бесплатный билет в зоопарк либо рисунок от Жуи или Диндин.
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общество, китай, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Общество, Китай, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд
В Московском зоопарке отметят дни рождения панд Жуи и Диндин
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд, торжества продлятся с 29 июля по 4 августа, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"В Московском зоопарке с размахом отметят дни рождения больших панд. Тридцатого июля Диндин исполнится семь лет, а 31 июля Жуи будет восемь. Обычно для них устраивали общий праздник, но в этот раз именинников поздравят персонально", — говорится в пресс-релизе.
Панда Катюша и другие обитатели Московского зоопарка
Всеобщей любимице панде Катюше исполнилось девять месяцев. Малышка весит 27 килограммов и уже самостоятельно ловко лазает по бревнам.
1 из 10
В прошлом году в конце июля в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго.
2 из 10
Крупного самца пумы в столичный зоопарк привезли из Великого Устюга.
3 из 10
Наблюдать за мадагаскарскими кошачьими лемурами можно на Новой территории зоопарка в павильоне "Приматы" и в шаровидном вольере возле обезьянника.
4 из 10
У сурикатов есть уникальная способность поедать животных, чей яд мог бы убить человека. Летом зверьки обитают в уличном вольере у павильона "Животные Африки".
5 из 10
Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов в прошлом году отпраздновал 30-летний юбилей. Это очень солидный срок, в неволе жирафы живут до 25-30 лет.
6 из 10
Пингвины Гумбольдта живут в зоопарке с 1996 года. Их отличительная черта — розовая полоса вокруг клюва.
7 из 10
Начиная с 1987 года символом Московского зоопарка стал манул. Это очень редкая дикая кошка, практически не поддающаяся приручению.
8 из 10
В конце прошлого года у кенгуру появился долгожданный детеныш — малышка Греча. С наступлением весны она чаще стала вылезать из маминой сумки.
9 из 10
Морская выдра (калан) в дикой природе большую часть времени проводит на морском мелководье. В зоопарке создали все условия для того, чтобы зверьки чувствовали себя как в родной стихии.
10 из 10
Всеобщей любимице панде Катюше исполнилось девять месяцев. Малышка весит 27 килограммов и уже самостоятельно ловко лазает по бревнам.
1 из 10
В прошлом году в конце июля в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго.
2 из 10
Крупного самца пумы в столичный зоопарк привезли из Великого Устюга.
3 из 10
Наблюдать за мадагаскарскими кошачьими лемурами можно на Новой территории зоопарка в павильоне "Приматы" и в шаровидном вольере возле обезьянника.
4 из 10
У сурикатов есть уникальная способность поедать животных, чей яд мог бы убить человека. Летом зверьки обитают в уличном вольере у павильона "Животные Африки".
5 из 10
Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов в прошлом году отпраздновал 30-летний юбилей. Это очень солидный срок, в неволе жирафы живут до 25-30 лет.
6 из 10
Пингвины Гумбольдта живут в зоопарке с 1996 года. Их отличительная черта — розовая полоса вокруг клюва.
7 из 10
Начиная с 1987 года символом Московского зоопарка стал манул. Это очень редкая дикая кошка, практически не поддающаяся приручению.
8 из 10
В конце прошлого года у кенгуру появился долгожданный детеныш — малышка Греча. С наступлением весны она чаще стала вылезать из маминой сумки.
9 из 10
Морская выдра (калан) в дикой природе большую часть времени проводит на морском мелководье. В зоопарке создали все условия для того, чтобы зверьки чувствовали себя как в родной стихии.
10 из 10
Ежедневно в рамках празднований будут проходить мастер-классы, на которых гости смогут сделать памятный сувенир своими руками.
Кроме того, 29 и 30 июля посетители смогут приготовить вкусные подарки пандам. Сотрудники зоопарка расскажут, из чего их готовят и что кладут в качестве начинки, потом угощения торжественно вручат Жуи и Диндин. Киперы также ответят на все интересующие вопросы об этих животных.
Помимо этого, можно будет принять участие в тематическом квесте "В гости к панде", для этого необходимо заранее зарегистрироваться по телефону.
"Тридцатого июля, а также 1 и 3 августа состоятся экскурсии "Панда и ее соседи". Участникам расскажут о пандах и живущих рядом с ней зверях как на территории зоопарка, так и в дикой природе. Нужно пройти регистрацию по телефону: +7 499 255-57-63", — сообщается на сайте.
Экскурсии "Не только панды. Дочки/сыночки в мире животных" пройдут 29 и 31 июля, а также 2 и 4 августа. На них гости узнают, как разные звери ухаживают за потомством. Для участия необходимо написать на электронную почту, а в письме указать: фамилию, имя, отчество, количество человек, возраст, контактный телефон и дату посещения.
В зоопарке проведут лекции "Секреты черно-белого медведя". Встречи состоятся 30 июля, а также 1, 2 и 3 августа, для посещения нужна регистрация. Образовательные мероприятия также пройдут 29, 31 июля и 4 августа. Они будут посвящены интересным фактам о больших пандах.
Рядом с вольерами этих животных пройдет интеллектуальная интерактивная игра, проверить себя и узнать новое смогут все желающие. Кроме того, каждый день, кроме 31 июля, в 18:00 мск в библиотеке будут показывать фильм "Большое путешествие больших панд".
«
"Тех, кто не сможет в эти дни прийти в зоопарк, приглашают поучаствовать в онлайн-конкурсе в Telegram-канале, который начнется 29 июля. Участникам нужно прислать свою работу, посвященную большим пандам, в номинациях "Стихотворение" и "Рисунок". Эксперты отберут лучшие заявки и выставят их на голосование", — уточняется в пресс-релизе.
Победители получат бесплатный билет в зоопарк либо рисунок от Жуи или Диндин.