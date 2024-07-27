https://ria.ru/20240727/zoopark-1962374738.html

В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд

В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд - РИА Новости, 27.07.2024

В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд

В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд, торжества продлятся с 29 июля по 4 августа, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T14:17

2024-07-27T14:17

2024-07-27T15:07

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд, торжества продлятся с 29 июля по 4 августа, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке с размахом отметят дни рождения больших панд. Тридцатого июля Диндин исполнится семь лет, а 31 июля Жуи будет восемь. Обычно для них устраивали общий праздник, но в этот раз именинников поздравят персонально", — говорится в пресс-релизе.Ежедневно в рамках празднований будут проходить мастер-классы, на которых гости смогут сделать памятный сувенир своими руками. Кроме того, 29 и 30 июля посетители смогут приготовить вкусные подарки пандам. Сотрудники зоопарка расскажут, из чего их готовят и что кладут в качестве начинки, потом угощения торжественно вручат Жуи и Диндин. Киперы также ответят на все интересующие вопросы об этих животных.Помимо этого, можно будет принять участие в тематическом квесте "В гости к панде", для этого необходимо заранее зарегистрироваться по телефону. "Тридцатого июля, а также 1 и 3 августа состоятся экскурсии "Панда и ее соседи". Участникам расскажут о пандах и живущих рядом с ней зверях как на территории зоопарка, так и в дикой природе. Нужно пройти регистрацию по телефону: +7 499 255-57-63", — сообщается на сайте.Экскурсии "Не только панды. Дочки/сыночки в мире животных" пройдут 29 и 31 июля, а также 2 и 4 августа. На них гости узнают, как разные звери ухаживают за потомством. Для участия необходимо написать на электронную почту, а в письме указать: фамилию, имя, отчество, количество человек, возраст, контактный телефон и дату посещения.В зоопарке проведут лекции "Секреты черно-белого медведя". Встречи состоятся 30 июля, а также 1, 2 и 3 августа, для посещения нужна регистрация. Образовательные мероприятия также пройдут 29, 31 июля и 4 августа. Они будут посвящены интересным фактам о больших пандах. Рядом с вольерами этих животных пройдет интеллектуальная интерактивная игра, проверить себя и узнать новое смогут все желающие. Кроме того, каждый день, кроме 31 июля, в 18:00 мск в библиотеке будут показывать фильм "Большое путешествие больших панд". "Тех, кто не сможет в эти дни прийти в зоопарк, приглашают поучаствовать в онлайн-конкурсе в Telegram-канале, который начнется 29 июля. Участникам нужно прислать свою работу, посвященную большим пандам, в номинациях "Стихотворение" и "Рисунок". Эксперты отберут лучшие заявки и выставят их на голосование", — уточняется в пресс-релизе.Победители получат бесплатный билет в зоопарк либо рисунок от Жуи или Диндин.

https://ria.ru/20240711/katyusha-1959048490.html

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общество, китай, московский зоопарк, москва