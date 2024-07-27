https://ria.ru/20240727/zemletryasenie-1962384985.html

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 27.07.2024

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-западе Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T15:21

2024-07-27T15:21

2024-07-27T15:21

в мире

мексика

акапулько

герреро

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-западе Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны. Землетрясение произошло в 27 километрах к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро в 4.30 по местному времени (13.30 мск). Очаг залегал на глубине одного километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

мексика

акапулько

герреро

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в мире, мексика, акапулько, герреро