https://ria.ru/20240727/zemletryasenie-1962384985.html
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 27.07.2024
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-западе Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:21
2024-07-27T15:21
2024-07-27T15:21
в мире
мексика
акапулько
герреро
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-западе Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны. Землетрясение произошло в 27 километрах к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро в 4.30 по местному времени (13.30 мск). Очаг залегал на глубине одного километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, мексика, акапулько, герреро
В мире, Мексика, Акапулько, Герреро
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4
SSN: на юго-западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4