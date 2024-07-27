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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 27.07.2024
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15:21 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/zemletryasenie-1962384985.html
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 27.07.2024
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-западе Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:21
2024-07-27T15:21
в мире
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акапулько
герреро
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-западе Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны. Землетрясение произошло в 27 километрах к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро в 4.30 по местному времени (13.30 мск). Очаг залегал на глубине одного километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, мексика, акапулько, герреро
В мире, Мексика, Акапулько, Герреро
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4

SSN: на юго-западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-западе Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба (SSN) страны.
Землетрясение произошло в 27 километрах к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро в 4.30 по местному времени (13.30 мск). Очаг залегал на глубине одного километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
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В миреМексикаАкапулькоГерреро
 
 
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