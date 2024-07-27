https://ria.ru/20240727/zemletryasenie-1962373526.html

В Туапсинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,7

В Туапсинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,7 - РИА Новости, 27.07.2024

В Туапсинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,7

Землетрясение магнитудой 3,7 второй раз за субботу произошло в Туапсинском районе Кубани, пострадавших и разрушений нет, новый толчок был менее ощутим, сообщили РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T14:09

2024-07-27T14:09

2024-07-27T14:09

туапсинский район

туапсе

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КРАСНОДАР, 27 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,7 второй раз за субботу произошло в Туапсинском районе Кубани, пострадавших и разрушений нет, новый толчок был менее ощутим, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. Ранее власти Туапсинского района информировали о том, что примерно в 9.30 мск произошло землетрясение магнитудой в 3,7 баллов между Туапсе и Лазаревским, в 40 километрах от берега на глубине пять километров. Информации о пострадавших и разрушениях не было. "Повторный толчок магнитудой в 3,7 баллов зафиксировали в Туапсинской районе в 11.19. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в море, между Туапсе и Лазоревским в 4,6 км от берега на глубине пять километров", - говорится в сообщении. Уточняется, что разрушений и пострадавших нет. Несмотря на то, что оба толчка были одинаковой силы, повторный на суше был менее ощутим, добавляют власти.

https://ria.ru/20240725/kamchatka-1961866869.html

туапсинский район

туапсе

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туапсинский район, туапсе