https://ria.ru/20240727/vzryv-1962410410.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 27.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T18:24

2024-07-27T18:24

2024-07-27T18:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". По данным на 18.16 мск в Одесской области звучит воздушная тревога. Местное издание "Думская" также сообщило о полете разведывательного беспилотника над Одессой. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

одесса

россия

одесская область

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в мире, одесса, россия, одесская область, вооруженные силы украины