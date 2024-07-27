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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 27.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T18:24
2024-07-27T18:24
2024-07-27T18:24
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". По данным на 18.16 мск в Одесской области звучит воздушная тревога. Местное издание "Думская" также сообщило о полете разведывательного беспилотника над Одессой. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное": в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги