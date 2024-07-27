https://ria.ru/20240727/vsu-1962381112.html

Школьница из разрушенного HIMARS дома в Ясиноватой перенесла пять операций

Школьница из разрушенного HIMARS дома в Ясиноватой перенесла пять операций - РИА Новости, 27.07.2024

Школьница из разрушенного HIMARS дома в Ясиноватой перенесла пять операций

Школьница из разрушенного HIMARS дома в Ясиноватой перенесла пять операций после обстрела, рассказала РИА Новости мама пострадавшего ребенка Татьяна Усеинова. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T14:55

2024-07-27T14:55

2024-07-27T14:55

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Школьница из разрушенного HIMARS дома в Ясиноватой перенесла пять операций после обстрела, рассказала РИА Новости мама пострадавшего ребенка Татьяна Усеинова. "Было как минимум пять операций после обстрела. Когда увидели, что осколок в руке остановился, то в первую очередь делали операции на глазах - зашивали слизистую. Ну а швы на лице я даже не считаю - они маленькие и их много. А потом было еще две операции на руке", - сказала Татьяна. Сам обстрел произошел 30 июня. Тогда американская ракета, выпущенная из РСЗО HIMARS, пробила все 9 этажей многоквартирного дома и встряла в подвале, пострадавших было двое несовершеннолетних, среди которых и оказалась 14-летняя девочка. "Я проснулась в половину девятого от того, что на меня что-то падает. Я ничего не видела, все было в пыли, ничего не слышно, по заключению выписки у меня была контузия. Вижу то, что у меня из руки течёт кровь, на лице много крови. Снаряд пробил девять этажей, и оттуда падали все плиты, бетон, и это всё на меня, мне на лицо", - вспоминает она. По ее словам, после обстрела ей пришлось провести различные операции на лице, глазах и руке. "Мне делали операцию на руку, мне доставали оттуда осколки, у меня зашит лоб, и левая часть лица у меня повреждена, то есть она была очень опухшая. Когда я приехала в больницу, я практически ничего не видела. Мне зашивали слизистую глаза", - добавила девочка. По данным аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР по состоянию на 21 июля, с начала вооруженной агрессии со стороны Украины ранения различной степени тяжести в республике получили 911 детей, еще 240 детей погибли. В 2022 году глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей - жертв войны в Донбассе. 27 июля 2014 года украинская армия нанесла артиллерийский удар по Горловке в ДНР. Тогда ранения получили десятки мирных жителей, 13 человек погибли. Среди них была 23-летняя Кристина Жук с десятимесячной дочкой Кирой. Девочка погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от обстрела.

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https://ria.ru/20240630/gladkov-1956514091.html

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https://ria.ru/20240719/podrostok-1960630334.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, денис пушилин