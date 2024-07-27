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Украинские военные рассказали американской газете об истощении сил
Украинские военные рассказали американской газете об истощении сил - РИА Новости, 27.07.2024
Украинские военные рассказали американской газете об истощении сил
Украинские военные рассказали газете Washington Post, что ВСУ истощены, наблюдается острая нехватка войск. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:30
2024-07-27T11:30
2024-07-27T15:56
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские военные рассказали газете Washington Post, что ВСУ истощены, наблюдается острая нехватка войск. "Истощенные силы Украины испытывают давление, которое усугубляется изнуряющей летней жарой <…> Украинские командиры и солдаты, с которыми побеседовала The Post, говорят об истощении и сокращении ресурсов, включая острую нехватку войск", — говорится в статье. На этом фоне, отмечает издание, "предвыборная суматоха в США" породила новые предположения о том, что Киев вскоре может быть вынужден пойти на переговоры о сдаче территорий. Авторы статьи полагают, что действия российской армии на разных участках фронта отвлекли украинские ресурсы. "Это умная стратегия: вы пытаетесь сконцентрировать силы врага в одном направлении, а затем отвлекаете его на другое", — приводит газета слова украинского военного.Другой собеседник WP описал ситуацию на фронте как критическую и заявил, что на передовой в рядах ВСУ царит "серьезный хаос".
https://ria.ru/20240417/makgregor-1940539666.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские военные рассказали американской газете об истощении сил
WP: силы ВСУ истощены, наблюдается острая нехватка войск