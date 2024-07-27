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При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали трое детей, сообщил источник - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/vsu-1962346639.html
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали трое детей, сообщил источник
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали трое детей, сообщил источник - РИА Новости, 27.07.2024
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали трое детей, сообщил источник
Пять мирных жителей, среди которых трое детей, получили ранения в результате обстрела ВСУ населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, всего за... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:34
2024-07-27T10:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 27 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей, среди которых трое детей, получили ранения в результате обстрела ВСУ населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам региона, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ четыре человека, включая троих детей, получили ранения в населенном пункте Масловка Херсонской области. В населенном пункте Васильевка после обстрела загорелся жилой дом, ранение получил один мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 20 ударов было нанесено украинской армией ночью", - сообщил источник. Обстрелам войск киевского режима подверглись 8 населенных пунктов левого берега: Васильевка, Масловка, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Любимовка, Корсунка.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали трое детей, сообщил источник

При обстреле ВСУ пострадали пять мирных жителей, из них трое детей

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей, среди которых трое детей, получили ранения в результате обстрела ВСУ населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам региона, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"В результате обстрела ВСУ четыре человека, включая троих детей, получили ранения в населенном пункте Масловка Херсонской области. В населенном пункте Васильевка после обстрела загорелся жилой дом, ранение получил один мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 20 ударов было нанесено украинской армией ночью", - сообщил источник.
Обстрелам войск киевского режима подверглись 8 населенных пунктов левого берега: Васильевка, Масловка, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Любимовка, Корсунка.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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