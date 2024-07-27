https://ria.ru/20240727/vsu-1962346639.html

При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали трое детей, сообщил источник

При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали трое детей, сообщил источник - РИА Новости, 27.07.2024

При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали трое детей, сообщил источник

Пять мирных жителей, среди которых трое детей, получили ранения в результате обстрела ВСУ населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, всего за... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:34

2024-07-27T10:34

2024-07-27T10:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 27 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей, среди которых трое детей, получили ранения в результате обстрела ВСУ населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам региона, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ четыре человека, включая троих детей, получили ранения в населенном пункте Масловка Херсонской области. В населенном пункте Васильевка после обстрела загорелся жилой дом, ранение получил один мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 20 ударов было нанесено украинской армией ночью", - сообщил источник. Обстрелам войск киевского режима подверглись 8 населенных пунктов левого берега: Васильевка, Масловка, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Любимовка, Корсунка.

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

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херсонская область , вооруженные силы украины