https://ria.ru/20240727/vsu-1962338718.html

В ДНР и ЛНР с 2014 года погибли более 300 детей

В ДНР и ЛНР с 2014 года погибли более 300 детей - РИА Новости, 27.07.2024

В ДНР и ЛНР с 2014 года погибли более 300 детей

Более 300 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:38

2024-07-27T09:38

2024-07-27T09:38

специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Более 300 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "С 2014 года по сегодняшний день в ДНР и ЛНР от рук киевских палачей пострадало как минимум 1427 детей. Из них погибли не менее – 307, ранения получили – 1120. Более 120 тысяч российских детей в прифронтовой зоне ущемлены в своих правах на образование и здравоохранение из-за преступных деяний киевской хунты", - сообщил Мирошник. Мирошник выразил уверенность, что все виновные понесут наказание. "За смерть и кровь каждого ребенка, ставшего жертвой украинских извергов, они заплатят сполна. От идеологов и главарей, призывавших резать русских детей, до карателя, нажимавшего курок или кнопку "пуск", - прокомментировал посол. По его словам, все 10 лет, пока Киев "измывается" над детьми Донбасса, страны Запада смотрят на все это сквозь пальцы. "Десять лет украинский преступный режим измывается над детьми Донбасса - лишая их жизни, здоровья и детства! И десять лет на эту вакханалию Запад смотрит сквозь пальцы и розовые очки. Десять лет они содержат этот режим, снабжают его оружием, из которого убивают наших детей. Десять лет добродетельные фрау, мисс и миссис закрывают на это глаза и разрешают своим безумным лидерам перечислять деньги своих стран на убийства наших детей", - подчеркнул Мирошник. 27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.

https://ria.ru/20240727/gorlovka-1962320840.html

https://ria.ru/20230727/pamyat-1886687610.html

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донбасс, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины