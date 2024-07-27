В ДНР и ЛНР с 2014 года погибли более 300 детей
Посол Мирошник: более 300 детей погибли в ЛНР и ДНР с 2014 года
Детская игрушка на улице в Авдеевке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Более 300 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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"С 2014 года по сегодняшний день в ДНР и ЛНР от рук киевских палачей пострадало как минимум 1427 детей. Из них погибли не менее – 307, ранения получили – 1120. Более 120 тысяч российских детей в прифронтовой зоне ущемлены в своих правах на образование и здравоохранение из-за преступных деяний киевской хунты", - сообщил Мирошник.
Мирошник выразил уверенность, что все виновные понесут наказание.
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"За смерть и кровь каждого ребенка, ставшего жертвой украинских извергов, они заплатят сполна. От идеологов и главарей, призывавших резать русских детей, до карателя, нажимавшего курок или кнопку "пуск", - прокомментировал посол.
"Десять лет украинский преступный режим измывается над детьми Донбасса - лишая их жизни, здоровья и детства! И десять лет на эту вакханалию Запад смотрит сквозь пальцы и розовые очки. Десять лет они содержат этот режим, снабжают его оружием, из которого убивают наших детей. Десять лет добродетельные фрау, мисс и миссис закрывают на это глаза и разрешают своим безумным лидерам перечислять деньги своих стран на убийства наших детей", - подчеркнул Мирошник.
27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
День памяти детей — жертв войны в Донбассе
27 июля 2023, 18:13