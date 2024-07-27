https://ria.ru/20240727/vsu-1962336073.html

Брянский губернатор рассказал об уничтожении беспилотников

Брянский губернатор рассказал об уничтожении беспилотников - РИА Новости, 27.07.2024

Брянский губернатор рассказал об уничтожении беспилотников

Пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:19

2024-07-27T09:19

2024-07-27T09:19

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за вечер пятницы уничтожили и перехватили 21 БПЛА в регионе, позже ночью субботы был уничтожен еще один. "Киевским режимом совершена массированная террористическая атака нашего региона с помощью БПЛА... Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

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брянская область, россия, вооруженные силы украины