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Брянский губернатор рассказал об уничтожении беспилотников - РИА Новости, 27.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:19 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/vsu-1962336073.html
Брянский губернатор рассказал об уничтожении беспилотников
Брянский губернатор рассказал об уничтожении беспилотников - РИА Новости, 27.07.2024
Брянский губернатор рассказал об уничтожении беспилотников
Пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:19
2024-07-27T09:19
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за вечер пятницы уничтожили и перехватили 21 БПЛА в регионе, позже ночью субботы был уничтожен еще один. "Киевским режимом совершена массированная террористическая атака нашего региона с помощью БПЛА... Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он.
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
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брянская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Брянский губернатор рассказал об уничтожении беспилотников

Богомаз: пострадавших при уничтожении беспилотников в Брянской области нет

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за вечер пятницы уничтожили и перехватили 21 БПЛА в регионе, позже ночью субботы был уничтожен еще один.
«
"Киевским режимом совершена массированная террористическая атака нашего региона с помощью БПЛА... Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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