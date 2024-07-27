СМИ: глава СВР обсудил в Анкаре дату и место встречи Эрдогана и Асада
Trkiye: Нарышкин обсудил в Анкаре дату и место встречи Эрдогана и Асада
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсуждал на этой неделе в Анкаре с турецким коллегой Ибрагимом Калыном дату и место встречи лидеров Турции и Сирии, утверждает близкая к правительству Турции газета Türkiye.
Первая за более чем десять лет встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским президентом Башаром Асадом может состояться в течение августа на пограничном КПП, сообщила ранее газета Türkiye.
"Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Анкару на днях. Нарышкин в ходе встречи с руководителем турецкого Управления национальной разведки Ибрагимом Калыном провел консультации по встрече Асада с Эрдоганом, обсудил дату и страну встречи, придав окончательную форму этой критически важной встрече", - пишет газета. По ее информации, самолет с Нарышкиным приземлился в турецкой столице в ночь на среду.
По данным газеты, параллельно со встречей турецкого и сирийского лидеров может состояться и встреча Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал РИА Новости, что подготовка визита президента Путина в Турцию идет активно, но дата пока не определена.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в среду, что работает над организацией встречи Эрдогана с Асадом, но говорить о чем-то конкретном пока преждевременно.
Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.