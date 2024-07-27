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СМИ: глава СВР обсудил в Анкаре дату и место встречи Эрдогана и Асада - РИА Новости, 27.07.2024
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11:42 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/vstrecha-1962355166.html
СМИ: глава СВР обсудил в Анкаре дату и место встречи Эрдогана и Асада
СМИ: глава СВР обсудил в Анкаре дату и место встречи Эрдогана и Асада - РИА Новости, 27.07.2024
СМИ: глава СВР обсудил в Анкаре дату и место встречи Эрдогана и Асада
Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсуждал на этой неделе в Анкаре с турецким коллегой Ибрагимом Калыном дату и место встречи лидеров... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:42
2024-07-27T11:42
турция
сирия
россия
реджеп тайип эрдоган
башар асад
сергей нарышкин
в мире
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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсуждал на этой неделе в Анкаре с турецким коллегой Ибрагимом Калыном дату и место встречи лидеров Турции и Сирии, утверждает близкая к правительству Турции газета Türkiye. Первая за более чем десять лет встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским президентом Башаром Асадом может состояться в течение августа на пограничном КПП, сообщила ранее газета Türkiye. "Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Анкару на днях. Нарышкин в ходе встречи с руководителем турецкого Управления национальной разведки Ибрагимом Калыном провел консультации по встрече Асада с Эрдоганом, обсудил дату и страну встречи, придав окончательную форму этой критически важной встрече", - пишет газета. По ее информации, самолет с Нарышкиным приземлился в турецкой столице в ночь на среду. По данным газеты, параллельно со встречей турецкого и сирийского лидеров может состояться и встреча Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал РИА Новости, что подготовка визита президента Путина в Турцию идет активно, но дата пока не определена. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в среду, что работает над организацией встречи Эрдогана с Асадом, но говорить о чем-то конкретном пока преждевременно. Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил во вторник Песков, отвечая на вопрос, готовится ли Москва к встрече Эрдогана с Асадом. Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам. Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.
https://ria.ru/20240714/turtsija-1959616361.html
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турция, сирия, россия, реджеп тайип эрдоган, башар асад, сергей нарышкин, в мире
Турция, Сирия, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Башар Асад, Сергей Нарышкин, В мире
СМИ: глава СВР обсудил в Анкаре дату и место встречи Эрдогана и Асада

Trkiye: Нарышкин обсудил в Анкаре дату и место встречи Эрдогана и Асада

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсуждал на этой неделе в Анкаре с турецким коллегой Ибрагимом Калыном дату и место встречи лидеров Турции и Сирии, утверждает близкая к правительству Турции газета Türkiye.
Первая за более чем десять лет встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским президентом Башаром Асадом может состояться в течение августа на пограничном КПП, сообщила ранее газета Türkiye.
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"Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Анкару на днях. Нарышкин в ходе встречи с руководителем турецкого Управления национальной разведки Ибрагимом Калыном провел консультации по встрече Асада с Эрдоганом, обсудил дату и страну встречи, придав окончательную форму этой критически важной встрече", - пишет газета. По ее информации, самолет с Нарышкиным приземлился в турецкой столице в ночь на среду.
По данным газеты, параллельно со встречей турецкого и сирийского лидеров может состояться и встреча Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал РИА Новости, что подготовка визита президента Путина в Турцию идет активно, но дата пока не определена.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в среду, что работает над организацией встречи Эрдогана с Асадом, но говорить о чем-то конкретном пока преждевременно.
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Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.
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