https://ria.ru/20240727/verkhnevolzhe-1962387969.html
Верхневолжье поддержит МаИП в стекольной и нефтегазовой промышленности
Верхневолжье поддержит МаИП в стекольной и нефтегазовой промышленности - РИА Новости, 27.07.2024
Верхневолжье поддержит МаИП в стекольной и нефтегазовой промышленности
Власти Тверской области окажут поддержку в реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сферах стекольной и нефтегазовой промышленности, сообщает... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:49
2024-07-27T15:49
2024-07-27T15:49
тверская область
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тверская область
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Власти Тверской области окажут поддержку в реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сферах стекольной и нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства. В пятницу на заседании правительства Тверской области пор руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрены вопросы поддержки масштабных инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Они касаются развития в Верхневолжье стекольного производства и производства оборудования для нефтяной и газовой промышленности. "Реализация данных инвестпроектов позволит создавать новые рабочие места, привлекать налоги в областной бюджет, повышать заработную плану наших жителей. Благодаря таким проектам мы наращиваем экономический потенциал Тверской области", – приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что на заседании принято решение о предоставлении двух земельных участков общей площадью 56 тысяч квадратных метров АО "Гланит" (входит в Группу компаний "Пикалёвская сода") для развития стекольного производства в Твери. В 2021 году АО "Гланит" выкупило имущественный комплекс Тверского стекольного завода. За это время в развитие предприятия инвестировано свыше 900 миллионов рублей. На заводе трудоустроено порядка 400 человек. Предприятие производит стекольную продукцию для пищевого использования - банки, бутылки для напитков и соусов. Новый инвестпроект компании предусматривает 527 миллионов рублей инвестиций, создание дополнительных рабочих мест. Планируется запуск производства декорированной тары и стеклянных банок для детского питания. Активно развивается на территории Тверской области ООО "ГЕРС Технолоджи". На заседании принято решение о предоставлении компании участка площадью свыше 32 тысяч квадратных метров для расширения производства телеметрического оборудования. Соглашение о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта было заключено в этом году на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и ООО "ГЕРС Технолоджи". Документ подписали губернатор Игорь Руденя и учредитель компании Илья Разумов. Тогда глава региона подчеркнул, что правительство Тверской области окажет необходимую поддержку для успешной реализации этого знакового для всей российской промышленности проекта. Первое соглашение, заключенное на ПМЭФ-2021, уже успешно реализовано. Под Тверью построен центр разработки и производства геофизического оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин – крупный высокотехнологичный производственный комплекс по выпуску уникальных буровых систем, которые не имеют аналогов в России и по многим характеристикам превосходят импортное оборудование. В ходе реализации инвестпроекта создано более 160 рабочих мест. Объем инвестиций составил 1 миллиард рублей. Торжественное открытие центра запланировано в августе текущего года. Кроме того, новый инвестпроект предполагает расширение центра разработки и производства телеметрического оборудования и роторно-управляемых систем. Это позволит увеличить выпуск продукции по сравнению с текущими показателями в два раза. Реализация проекта рассчитана на 2024-2028 годы. Предполагаемый объем инвестиций – 780 миллионов рублей. Планируется создание 90 рабочих мест.
https://ria.ru/20240726/zadacha-1962203498.html
https://ria.ru/20240727/shkolniki-1962387604.html
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игорь руденя, тверь, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Тверская область
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Власти Тверской области окажут поддержку в реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сферах стекольной и нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В пятницу на заседании правительства Тверской области пор руководством губернатора Игоря Рудени
рассмотрены вопросы поддержки масштабных инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Они касаются развития в Верхневолжье стекольного производства и производства оборудования для нефтяной и газовой промышленности.
"Реализация данных инвестпроектов позволит создавать новые рабочие места, привлекать налоги в областной бюджет, повышать заработную плану наших жителей. Благодаря таким проектам мы наращиваем экономический потенциал Тверской области", – приводит пресс-служба слова Рудени.
Отмечается, что на заседании принято решение о предоставлении двух земельных участков общей площадью 56 тысяч квадратных метров АО "Гланит" (входит в Группу компаний "Пикалёвская сода") для развития стекольного производства в Твери
.
В 2021 году АО "Гланит" выкупило имущественный комплекс Тверского стекольного завода. За это время в развитие предприятия инвестировано свыше 900 миллионов рублей. На заводе трудоустроено порядка 400 человек. Предприятие производит стекольную продукцию для пищевого использования - банки, бутылки для напитков и соусов.
Новый инвестпроект компании предусматривает 527 миллионов рублей инвестиций, создание дополнительных рабочих мест. Планируется запуск производства декорированной тары и стеклянных банок для детского питания.
Активно развивается на территории Тверской области ООО "ГЕРС Технолоджи". На заседании принято решение о предоставлении компании участка площадью свыше 32 тысяч квадратных метров для расширения производства телеметрического оборудования.
Соглашение о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта было заключено в этом году на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и ООО "ГЕРС Технолоджи". Документ подписали губернатор Игорь Руденя и учредитель компании Илья Разумов.
Тогда глава региона подчеркнул, что правительство Тверской области окажет необходимую поддержку для успешной реализации этого знакового для всей российской промышленности проекта.
Первое соглашение, заключенное на ПМЭФ-2021, уже успешно реализовано.
Под Тверью построен центр разработки и производства геофизического оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин – крупный высокотехнологичный производственный комплекс по выпуску уникальных буровых систем, которые не имеют аналогов в России
и по многим характеристикам превосходят импортное оборудование. В ходе реализации инвестпроекта создано более 160 рабочих мест. Объем инвестиций составил 1 миллиард рублей. Торжественное открытие центра запланировано в августе текущего года.
Кроме того, новый инвестпроект предполагает расширение центра разработки и производства телеметрического оборудования и роторно-управляемых систем. Это позволит увеличить выпуск продукции по сравнению с текущими показателями в два раза. Реализация проекта рассчитана на 2024-2028 годы. Предполагаемый объем инвестиций – 780 миллионов рублей. Планируется создание 90 рабочих мест.