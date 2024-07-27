https://ria.ru/20240727/venesuela-1962329978.html

Эксперты рассказали о последствиях выборов в Венесуэле для России

Эксперты рассказали о последствиях выборов в Венесуэле для России - РИА Новости, 27.07.2024

Эксперты рассказали о последствиях выборов в Венесуэле для России

Результат выборов, которые пройдут в Венесуэле в воскресенье, будет определять участие этой страны в построении многополярного мира, ее отношения с Россией и... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T08:37

2024-07-27T08:37

2024-07-27T11:08

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МОНТЕВИДЕО, 27 июл - РИА Новости. Результат выборов, которые пройдут в Венесуэле в воскресенье, будет определять участие этой страны в построении многополярного мира, ее отношения с Россией и интеграцию в рамках блока БРИКС - в случае победы оппозиции во главе с Эдмундо Гонсалесом Уррутией Венесуэла развернется на 180 градусов в своей международной политике, рассказали РИА Новости аналитики. "На карту поставлено построение многополярного мира, поскольку давление, которое США оказывают на правительство Николаса Мадуро, в частности, поддерживая всю оппозицию, по сути, указывает на необходимость Вашингтона вновь получить контроль над всеми энергетическими и стратегическими ресурсами страны... Кроме того, в случае победы оппозиции в Венесуэле, первое, что они сделают, это разорвут все формы диалога с Россией", - заявил проректор Латиноамериканского и Карибского университета Венесуэлы Эрнан Самора. С аналогичным мнением выступил директор Центра исследований экономики, международных отношений и геополитики Боливарианского университета Венесуэлы (UBV) Эрнесто Вонг, по мнению которого оппозиция "стремится поставить Каракас на обочину США". "Их позиция в том, чтобы ликвидировать многополярный мир, чтобы Венесуэла не смогла войти в БРИКС, даже если бы у нее была такая возможность", - указал академик. При этом, по мнению Вонга, наиболее вероятным исходом выборов станет победа правящей партии, поскольку Мадуро "имеет поддержку большинства венесуэльского народа благодаря годам работы над продвижением страны в тысячах проектов и достижениям, несмотря на североамериканскую блокаду". Около 21,3 миллиона граждан Венесуэлы смогут проголосовать на воскресных выборах президента, где за главный пост борются девять кандидатов оппозиции и действующий лидер Николас Мадуро, который рассчитывает переизбраться в третий раз как представитель блока левых партий. Главным соперинком Мадуро выступает Эдмундо Гонсалес Уррутия - кандидат объединенной "Единой демократической платформы" PUD. Гонсалес - дипломат и международник, который возглавлял венесуэльские представительства в Аргентине и Алжире, он был заявлен в качестве кандидата в последний день, после того, как PUD не смогла зарегистрировать лишенную права занимать госдолжности Марию Корину Мачадо. "Гонсалес Уррутиа — кандидат империализма. Он - ширма, которую использует Мария Корина Мачадо, представительница самых либеральных, самых реакционных и самых жестоких групп в стране. Их напрямую поддерживает Вашингтон. На некоторых мероприятиях представители США заявляли, что единственным признанным ими кандидатом была Мария Корина Мачадо", - сказал РИА Новости Эрнан Самора.США 27 июня выступили в поддержку кандидатуры 74-летнего Гонсалеса. Заместитель госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс сказал тогда, что его правительство надеется, что кандидатура Гонсалеса будет поддержана, и заверил, что Вашингтон следит за избирательным процессом в Венесуэле с "большим интересом". В своих выступлениях Гонсалес Уррутия заявлял, что в случае победы на выборах он будет стремиться восстановить дипломатические отношения с Соединенными Штатами. "Мы не можем продолжать внешнюю политику, основанную на... альянсах, которые не только не способствуют развитию страны, но ведут к ее маргинализации в составе демократических стран мира", - сказал Гонсалес, не указав конкретных стран-партнеров. Опрошенные эксперты сошлись в мнении, что если оппозиция победит на венесуэльских выборах в воскресенье, отношения с этой страны Россией и группой БРИКС радикально изменятся. По мнению Вонга, Гонсалес в отношениях с Россией будет дистанцироваться так же, как сейчас это делает президент Аргентины Хавьер Милей. Самора в свою очередь указал на раскрутку в Венесуэле мнений, очерняющих Китай, который развивает экономические связи с Россией. "БРИКС — это максимальное выражение конструкции многополярного мира, который напрямую противостоит всей долларовой дипломатии, нарративу и устройству власти США и их союзников. Венесуэла обладает нефтью, энергетикой, важнейшими и стратегическими полезными ископаемыми, которые играют фундаментальную роль в развитии промышленности и геополитики технологий, и, конечно, первое, что собирается сделать Вашингтон, это потребовать, чтобы Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес покинули все интеграционные пространства, кроме тех, которые находятся под его руководством", - считает Самора. Венесуэла рассчитывает присоединиться к БРИКС в качестве полноправного члена в текущем году на октябрьском саммите организации в России. По словам Мадуро, это должно положительно сказаться на восстановлении экономики и экспорта страны. Если Мадуро снова победит на выборах, энергетический сектор будет играть фундаментальную роль в отношениях Венесуэлы и России, указали оба собеседника агентства. "С Россией сейчас идет взаимодействие в энергетической, технологической и образовательной сферах, Мадуро продолжит попытки усилить все обменные процессы между обеими странами, учитывая, что Венесуэла, вступив в БРИКС, изменит баланс геометрии власти", — отметил Замора. Отношения с Москвой, как считает Вонг, будут углубляться за счет масштабных промышленных проектов, связанных с атомной энергетикой, инвестиций в нефть, нефтехимию, военную сферу, и сотрудничества в космических проектах. Россия и Венесуэла в текущем году заключили более 340 соглашений о сотрудничестве в различных областях - стороны договорились расширить сотрудничество в нефтяной отрасли, мирном использовании атомной энергии, объявили о строительстве инсулинового завода по российской технологии и базы спутниковой навигационной системы Глонасс в карибской стране. Выборы президента пройдут в Венесуэле в воскресенье 28 июля. Следующий президент вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.

https://ria.ru/20240706/korabli-1957938391.html

https://ria.ru/20240523/venesuela-1947787639.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933889801.html

https://ria.ru/20231116/briks-1909854762.html

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933832306.html

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венесуэла, россия, сша, брикс, в мире