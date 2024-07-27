https://ria.ru/20240727/ukraine-1962435658.html

На Украине врачам будут присваивать звания офицера без военной кафедры

На Украине врачам будут присваивать звания офицера без военной кафедры - РИА Новости, 27.07.2024

На Украине врачам будут присваивать звания офицера без военной кафедры

Врачам на Украине будут присваивать офицерские звания без прохождения военной кафедры, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T21:38

2024-07-27T21:38

2024-07-27T21:39

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Врачам на Украине будут присваивать офицерские звания без прохождения военной кафедры, заявил Владимир Зеленский. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется Россия. "Мною подписан указ, который регулирует прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, которые не проходили военную кафедру", - заявил Зеленский в ходе выступления на первом международном конгрессе по военной медицине и психическому здоровью в Киеве. В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что ежемесячные потери Украины составляют более 50 тысяч солдат и офицеров в месяц. Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского о 31 тысячи погибших военных ВСУ, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз. На фоне больших потерь ВСУ в интернете распространились видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.

https://ria.ru/20240727/ukraina-1962427702.html

https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962388153.html

https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962380232.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины