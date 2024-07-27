https://ria.ru/20240727/ukraina-1962427702.html

"Чрезвычайные события". Действия ВСУ на передовой вызвали испуг в США

"Чрезвычайные события". Действия ВСУ на передовой вызвали испуг в США - РИА Новости, 27.07.2024

"Чрезвычайные события". Действия ВСУ на передовой вызвали испуг в США

Украинские военные массово сдаются по всей линии фронта, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T20:10

2024-07-27T20:10

2024-07-27T20:10

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир сальдо

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские военные массово сдаются по всей линии фронта, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Вся украинская армия практически сдается с севера на юг. Я имею в виду, что они собираются делать, когда русским будет трудно взять так много пленных, что будет их самой большой проблемой", — отметил он.По словам полковника, ВСУ уже не способны противостоять российскому натиску. При этом он обратил внимание на существенное снижение общей численности населения страны."Я думаю, что после выборов (в США. — Прим. Ред.) и затишья, возможно, после инаугурации, <....> я не уверен, что Зеленский сможет продержаться так долго, так что в этот период могут произойти чрезвычайные события, которые приведут к его краху", — резюмировал Уилкерсон.На прошлой неделе губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что военные украинской армии стали чаще сдаваться в плен на Херсонском направлении, понимая тщетность приказов своего командования. Ранее в начале июля советник главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала также отметил такую тенденцию в ВСУ.

https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962380232.html

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в мире, сша, владимир сальдо, донецкая народная республика, вооруженные силы украины