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"Чрезвычайные события". Действия ВСУ на передовой вызвали испуг в США - РИА Новости, 27.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:10 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962427702.html
"Чрезвычайные события". Действия ВСУ на передовой вызвали испуг в США
"Чрезвычайные события". Действия ВСУ на передовой вызвали испуг в США - РИА Новости, 27.07.2024
"Чрезвычайные события". Действия ВСУ на передовой вызвали испуг в США
Украинские военные массово сдаются по всей линии фронта, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T20:10
2024-07-27T20:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир сальдо
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские военные массово сдаются по всей линии фронта, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Вся украинская армия практически сдается с севера на юг. Я имею в виду, что они собираются делать, когда русским будет трудно взять так много пленных, что будет их самой большой проблемой", — отметил он.По словам полковника, ВСУ уже не способны противостоять российскому натиску. При этом он обратил внимание на существенное снижение общей численности населения страны."Я думаю, что после выборов (в США. — Прим. Ред.) и затишья, возможно, после инаугурации, &lt;....&gt; я не уверен, что Зеленский сможет продержаться так долго, так что в этот период могут произойти чрезвычайные события, которые приведут к его краху", — резюмировал Уилкерсон.На прошлой неделе губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что военные украинской армии стали чаще сдаваться в плен на Херсонском направлении, понимая тщетность приказов своего командования. Ранее в начале июля советник главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала также отметил такую тенденцию в ВСУ.
https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962380232.html
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в мире, сша, владимир сальдо, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Сальдо, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Чрезвычайные события". Действия ВСУ на передовой вызвали испуг в США

Уилкерсон: украинская армия сдается по всей линии фронта от севера до юга

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские военные массово сдаются по всей линии фронта, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
"Вся украинская армия практически сдается с севера на юг. Я имею в виду, что они собираются делать, когда русским будет трудно взять так много пленных, что будет их самой большой проблемой", — отметил он.
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По словам полковника, ВСУ уже не способны противостоять российскому натиску. При этом он обратил внимание на существенное снижение общей численности населения страны.
"Я думаю, что после выборов (в США. — Прим. Ред.) и затишья, возможно, после инаугурации, <....> я не уверен, что Зеленский сможет продержаться так долго, так что в этот период могут произойти чрезвычайные события, которые приведут к его краху", — резюмировал Уилкерсон.
На прошлой неделе губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что военные украинской армии стали чаще сдаваться в плен на Херсонском направлении, понимая тщетность приказов своего командования. Ранее в начале июля советник главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала также отметил такую тенденцию в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир СальдоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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