https://ria.ru/20240727/ukraina-1962314039.html

"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева

"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева - РИА Новости, 27.07.2024

"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева

На сегодняшний день план Украины по мирному урегулированию без территориальных уступок нереалистичен, заявил французский генерал Франсуа Шованси в эфире LCL. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T04:12

2024-07-27T04:12

2024-07-27T04:12

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На сегодняшний день план Украины по мирному урегулированию без территориальных уступок нереалистичен, заявил французский генерал Франсуа Шованси в эфире LCL."Сейчас никто уже не верит в то, что Киев может военным путём вернуть границы к состоянию на 1991 год", — подчеркнул эксперт.По его словам, постоянное отступление ВСУ в последние месяцы говорит о том, что украинская армия совершенно не владеет ситуацией на поле боя и точно не сможет перейти в наступление в ближайшее время.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.

https://ria.ru/20240726/dubinskiy-1962068338.html

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в мире, украина, киев, франция, вооруженные силы украины