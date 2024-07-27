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"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:12 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962314039.html
"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева
"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева - РИА Новости, 27.07.2024
"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева
На сегодняшний день план Украины по мирному урегулированию без территориальных уступок нереалистичен, заявил французский генерал Франсуа Шованси в эфире LCL. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T04:12
2024-07-27T04:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
франция
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На сегодняшний день план Украины по мирному урегулированию без территориальных уступок нереалистичен, заявил французский генерал Франсуа Шованси в эфире LCL."Сейчас никто уже не верит в то, что Киев может военным путём вернуть границы к состоянию на 1991 год", — подчеркнул эксперт.По его словам, постоянное отступление ВСУ в последние месяцы говорит о том, что украинская армия совершенно не владеет ситуацией на поле боя и точно не сможет перейти в наступление в ближайшее время.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.
https://ria.ru/20240726/dubinskiy-1962068338.html
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в мире, украина, киев, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Франция, Вооруженные силы Украины
"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева

Шованси: мирный план Зеленского без территориальных уступок нереалистичен

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На сегодняшний день план Украины по мирному урегулированию без территориальных уступок нереалистичен, заявил французский генерал Франсуа Шованси в эфире LCL.
"Сейчас никто уже не верит в то, что Киев может военным путём вернуть границы к состоянию на 1991 год", — подчеркнул эксперт.
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По его словам, постоянное отступление ВСУ в последние месяцы говорит о том, что украинская армия совершенно не владеет ситуацией на поле боя и точно не сможет перейти в наступление в ближайшее время.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов РоссииДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевФранцияВооруженные силы Украины
 
 
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