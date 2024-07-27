https://ria.ru/20240727/ukraina-1962314039.html
"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева
"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева - РИА Новости, 27.07.2024
"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева
На сегодняшний день план Украины по мирному урегулированию без территориальных уступок нереалистичен, заявил французский генерал Франсуа Шованси в эфире LCL. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T04:12
2024-07-27T04:12
2024-07-27T04:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
франция
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759776792_439:814:2631:2047_1920x0_80_0_0_0c450ab7db9a8238b8ebedf50dcf0196.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. На сегодняшний день план Украины по мирному урегулированию без территориальных уступок нереалистичен, заявил французский генерал Франсуа Шованси в эфире LCL."Сейчас никто уже не верит в то, что Киев может военным путём вернуть границы к состоянию на 1991 год", — подчеркнул эксперт.По его словам, постоянное отступление ВСУ в последние месяцы говорит о том, что украинская армия совершенно не владеет ситуацией на поле боя и точно не сможет перейти в наступление в ближайшее время.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.
https://ria.ru/20240726/dubinskiy-1962068338.html
https://ria.ru/20240725/nebenzja-1962021894.html
украина
киев
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759776792_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e6060f29b0b8b55281b8f98ee91f89a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Франция, Вооруженные силы Украины
"Никто не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о плане Киева
Шованси: мирный план Зеленского без территориальных уступок нереалистичен